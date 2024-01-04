Команда волонтеров из Крыма презентовала новый БпЛа для ВСУ — видео

Команда волонтеров из оккупированного Россией Крыма презентовала новый БПЛА "Канюк", разработанный специально для украинских военных.
Что известно о БпЛА "Канюк"
По словам руководителя ОО "Актив Крыма" Руслана Жаднова, волонтеры создавали новый беспилотник специально для украинских военных.
Отмечается, что чертежи проекта БПЛА создавались разработчиками фактически с нуля.
Однако во время непосредственной сборки волонтеры просматривали обнародованные в открытом доступе видео и исследовали внутренности российского БПЛА "Орлан", находившегося у волонтеров благодаря успешным действиям украинских военных по его перехвату ранее.
Известно, что разработанный БпЛА должен запускаться с помощью катапульты и в момент удара может достигнуть скорости до 300 км/ч.
В частности, новый дрон уже прошел боевые испытания собственно на линии фронта.
Как отмечает один из разработчиков Андрей Брюханов, после запуска дрон должен вести оператор с помощью камеры и приборов управления.
Какие характеристики имеет новый дрон на вооружении ВСУ
Дальность полета "Канюка" – 70 км, а вес – 10-12 кг (при этом он несет в себе заряд от РПГ).
По их словам, себестоимость одной единицы БПЛА Канюк составляет 5 тыс долларов.
Создание таких БПЛА финансируется из волонтерского собрания. При наличии всех необходимых материалов один беспилотник собирают через неделю.
Жаднов подчеркнул, что основная цель, которую ставили себе волонтеры – "помогать военным на южном направлении, потому что мы сами крымчане".
В общей сложности общественная организация "Актив Крыма" передала на фронт уже около десяти новых дронов и получила положительные отзывы от военных на Херсонском направлении.
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