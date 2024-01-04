Команда волонтеров из Крыма презентовала новый БпЛа для ВСУ — видео

Что известно о БпЛА "Канюк"

По словам руководителя ОО "Актив Крыма" Руслана Жаднова, волонтеры создавали новый беспилотник специально для украинских военных.

Отмечается, что чертежи проекта БПЛА создавались разработчиками фактически с нуля.

Однако во время непосредственной сборки волонтеры просматривали обнародованные в открытом доступе видео и исследовали внутренности российского БПЛА "Орлан", находившегося у волонтеров благодаря успешным действиям украинских военных по его перехвату ранее.

Известно, что разработанный БпЛА должен запускаться с помощью катапульты и в момент удара может достигнуть скорости до 300 км/ч.

В частности, новый дрон уже прошел боевые испытания собственно на линии фронта.

Как отмечает один из разработчиков Андрей Брюханов, после запуска дрон должен вести оператор с помощью камеры и приборов управления.

Какие характеристики имеет новый дрон на вооружении ВСУ

Дальность полета "Канюка" – 70 км, а вес – 10-12 кг (при этом он несет в себе заряд от РПГ).

Его преимущество это, можно сказать, быстрота и дальность. По сравнению с, например, небольшими дронами, он может нести большую массу заряда, отмечают разработчики. Поделиться

По их словам, себестоимость одной единицы БПЛА Канюк составляет 5 тыс долларов.

Создание таких БПЛА финансируется из волонтерского собрания. При наличии всех необходимых материалов один беспилотник собирают через неделю.

Жаднов подчеркнул, что основная цель, которую ставили себе волонтеры – "помогать военным на южном направлении, потому что мы сами крымчане".

Нам, конечно, хочется, чтобы там был успех. Пытались туда, а там и на восточное направление, по-разному... И мы для себя ставим цель сделать дрон, который будет долетать до любой части Крыма, - подчеркнул Жаднов. Поделиться

В общей сложности общественная организация "Актив Крыма" передала на фронт уже около десяти новых дронов и получила положительные отзывы от военных на Херсонском направлении.