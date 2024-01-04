Команда волонтерів з Криму презентувала новий БпЛа для ЗСУ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Команда волонтерів з Криму презентувала новий БпЛа для ЗСУ — відео

БпЛа "Канюк"
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Джерело:  Суспільне

Команда волонтерів з окупованого Росією Криму презентувала новий БпЛА "Канюк", розроблений спеціально для українських військових. 

Що відомо про БпЛА “Канюк”

За словами керівника ГО "Актив Криму" Руслана Жаднова, волонтери створювали новий безпілотник спеціально для українських військових.

Зазначається, що чертежі проекту БпЛА створювались розробниками фактично з нуля.

Однак під час беспосередньої зборки волонтери переглядали оприлюднені у відкритому доступі відео й досліджували нутрощі російського БПЛА "Орлан”, який був у волонтерів в наявності завдяки успішним діям українських військових з його перехоплення раніше.

Відомо, що розроблений БпЛА має запускатись за допомогою катапульти та у момент удару може досягти швидкості до 300 км на годину.

Зокрема, новий дрон вже пройшов бойові випробування власне на лінії фронту.

Як зазначає один з розробників Андрій Брюханов, після запуску дрон має вести оператор за допомогою камери і приборів керування.

Які характеристики має новий дрон на озброєнні ЗСУ

Дальність польоту "Канюка" - 70 км, а вага - 10-12 кг (при цьому він несе у собі заряд від РПГ).

Його перевага це, можна сказати, швидкість і дальність. У порівнянні з, наприклад, невеликими дронами, він може нести добрячу масу заряду, - зазначають розробники.

За їх словами, собівартість однієї одиниці БпЛА “Канюк” складає 5 тис доларів.

Створення таких БПЛА фінансується з волонтерських зборів. За наявності усіх необхідних матеріалів один безпілотник збирають за тиждень.

Жаднов наголосив, що основна мета, яку ставили собі волонтери - "допомагати військовим на південному напрямку, тому що ми самі кримчани".

Нам, звісно, хочеться, щоб там був успіх. Намагалися туди, а там і на східний напрямок, по-різному... І ми для себе ставимо ціль зробити дрон, який буде долітати до будь-якої частини Криму, - підкреслив Жаднов.

В цілому громадська організація "Актив Криму" передала на фронт вже близько десяти нових дронів й отримала позитивні відгуки від військових на Херсонському напрямку.

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