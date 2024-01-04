Команда волонтерів з Криму презентувала новий БпЛа для ЗСУ — відео

Що відомо про БпЛА “Канюк”

За словами керівника ГО "Актив Криму" Руслана Жаднова, волонтери створювали новий безпілотник спеціально для українських військових.

Зазначається, що чертежі проекту БпЛА створювались розробниками фактично з нуля.

Однак під час беспосередньої зборки волонтери переглядали оприлюднені у відкритому доступі відео й досліджували нутрощі російського БПЛА "Орлан”, який був у волонтерів в наявності завдяки успішним діям українських військових з його перехоплення раніше.

Відомо, що розроблений БпЛА має запускатись за допомогою катапульти та у момент удару може досягти швидкості до 300 км на годину.

Зокрема, новий дрон вже пройшов бойові випробування власне на лінії фронту.

Як зазначає один з розробників Андрій Брюханов, після запуску дрон має вести оператор за допомогою камери і приборів керування.

Які характеристики має новий дрон на озброєнні ЗСУ

Дальність польоту "Канюка" - 70 км, а вага - 10-12 кг (при цьому він несе у собі заряд від РПГ).

Його перевага це, можна сказати, швидкість і дальність. У порівнянні з, наприклад, невеликими дронами, він може нести добрячу масу заряду, - зазначають розробники. Поширити

За їх словами, собівартість однієї одиниці БпЛА “Канюк” складає 5 тис доларів.

Створення таких БПЛА фінансується з волонтерських зборів. За наявності усіх необхідних матеріалів один безпілотник збирають за тиждень.

Жаднов наголосив, що основна мета, яку ставили собі волонтери - "допомагати військовим на південному напрямку, тому що ми самі кримчани".

Нам, звісно, хочеться, щоб там був успіх. Намагалися туди, а там і на східний напрямок, по-різному... І ми для себе ставимо ціль зробити дрон, який буде долітати до будь-якої частини Криму, - підкреслив Жаднов. Поширити

В цілому громадська організація "Актив Криму" передала на фронт вже близько десяти нових дронів й отримала позитивні відгуки від військових на Херсонському напрямку.