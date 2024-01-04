Команда волонтерів з Криму презентувала новий БпЛа для ЗСУ — відео

Команда волонтерів з окупованого Росією Криму презентувала новий БпЛА "Канюк", розроблений спеціально для українських військових.
Що відомо про БпЛА “Канюк”
За словами керівника ГО "Актив Криму" Руслана Жаднова, волонтери створювали новий безпілотник спеціально для українських військових.
Зазначається, що чертежі проекту БпЛА створювались розробниками фактично з нуля.
Однак під час беспосередньої зборки волонтери переглядали оприлюднені у відкритому доступі відео й досліджували нутрощі російського БПЛА "Орлан”, який був у волонтерів в наявності завдяки успішним діям українських військових з його перехоплення раніше.
Відомо, що розроблений БпЛА має запускатись за допомогою катапульти та у момент удару може досягти швидкості до 300 км на годину.
Зокрема, новий дрон вже пройшов бойові випробування власне на лінії фронту.
Як зазначає один з розробників Андрій Брюханов, після запуску дрон має вести оператор за допомогою камери і приборів керування.
Які характеристики має новий дрон на озброєнні ЗСУ
Дальність польоту "Канюка" - 70 км, а вага - 10-12 кг (при цьому він несе у собі заряд від РПГ).
За їх словами, собівартість однієї одиниці БпЛА “Канюк” складає 5 тис доларів.
Створення таких БПЛА фінансується з волонтерських зборів. За наявності усіх необхідних матеріалів один безпілотник збирають за тиждень.
Жаднов наголосив, що основна мета, яку ставили собі волонтери - "допомагати військовим на південному напрямку, тому що ми самі кримчани".
В цілому громадська організація "Актив Криму" передала на фронт вже близько десяти нових дронів й отримала позитивні відгуки від військових на Херсонському напрямку.
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