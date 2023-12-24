ЗСУ збили рідкісний ворожий дрон SuperCam — відео

Українським воїнам вдалося "приземлити" рідкісний російський дрон SuperCam. Його збили зенітники.
ЗСУ збили рідкісний ворожий дрон SuperCam
Там зазначили, що спочатку така техніка була передбачена для аерофотозйомки місцевості, що мало допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях.
Але після початку повномасштабної війни такі БПЛА зʼявилися й на озброєнні РФ. За їх допомогою ворог веде повітряну розвідку.
Знищення дронів SuperCam
Раніше ми писали, що Сили оборони знищили одразу три ворожі безпілотники на фронті, серед яких були SuperCam і ZALA.
А перед цим 79-та окрема десантно-штурмова бригада також "приземлила" ще два таких ворожих безпілотники.
Втрати Росії у війні
Нагадаємо, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у війні проти України. Зокрема, й у кількості безпілотників. Станом на сьогодні нашим захисникам вдалося знищити 6 404 БПЛА оперативно-тактичного рівня.
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