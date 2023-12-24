ЗСУ збили рідкісний ворожий дрон SuperCam — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ збили рідкісний ворожий дрон SuperCam — відео

зсу
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Українським воїнам вдалося "приземлити" рідкісний російський дрон SuperCam. Його збили зенітники.

ЗСУ збили рідкісний ворожий дрон SuperCam

Зенітники 47 ОМБр приземлили рідкісний ворожий безпілотник SuperСam, - йдеться в повідомленні.

Там зазначили, що спочатку така техніка була передбачена для аерофотозйомки місцевості, що мало допомагати дослідникам у створенні карт, а також у рятувальних операціях.

Але після початку повномасштабної війни такі БПЛА зʼявилися й на озброєнні РФ. За їх допомогою ворог веде повітряну розвідку.

Знищення дронів SuperCam

Раніше ми писали, що Сили оборони знищили одразу три ворожі безпілотники на фронті, серед яких були SuperCam і ZALA.

А перед цим 79-та окрема десантно-штурмова бригада також "приземлила" ще два таких ворожих безпілотники.

Втрати Росії у війні

Нагадаємо, що російські війська продовжують зазнавати значних втрат у війні проти України. Зокрема, й у кількості безпілотників. Станом на сьогодні нашим захисникам вдалося знищити 6 404 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

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