ВСУ сбили редкий вражеский дрон SuperCam — видео

Украинским воинам удалось "приземлить" редкий российский дрон SuperCam. Его сбили зенитчики.
ВСУ сбили редкий вражеский дрон SuperCam
Там отметили, что изначально такая техника была предусмотрена для аэрофотосъемки местности, что должно помогать исследователям в создании карт, а также в спасательных операциях.
Но после начала полномасштабной войны такие БПЛА возникли и на вооружении РФ. С их помощью враг ведет воздушную разведку.
Уничтожение дронов SuperCam
Ранее мы писали, что Силы обороны уничтожили сразу три вражеских беспилотника на фронте, среди которых были SuperCam и ZALA.
А перед этим 79-я отдельная десантно-штурмовая бригада также "приземлила" еще два таких вражеских беспилотника.
Потери России в войне
Напомним, что российские войска продолжают нести значительные потери в войне против Украины. В том числе и в количестве беспилотников. На сегодняшний день нашим защитникам удалось уничтожить 6 404 БПЛА оперативно-тактического уровня.
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