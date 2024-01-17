На Дніпропетровщині збили 4 БпЛА армії РФ

Сили ППО ввечорі, 17 січня, збили 4 БпЛА злочинної армії РФ у небі над Дніпропетровською областю.

Що відомо про наслідки вечірньої атаки армії РФ по Україні

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, сили ППО під час атаки російських окупантів ударними БпЛа по регіону знищили 4 ворожі дрони.

Начальник обласної військової адміністрації зазначив, що було знищено чотири "Шахеди" у Павлоградському районі Дніпропетровської області.

Зазначається, що під час вечірньої повітряної тривоги вибухи пролунали у Сумах.

У Сумській ОВА повідомили, що сили ППО знищили два ворожі "Шахеди".

Представники ОВА підкреслили, що падіння уламків збитого ударного Бпла типу “Shahed” спричинило руйнування покрівлі технічного приміщення та загоряння двох вантажівок.

На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Попередньо, люди не постраждали. Інформація уточнюється, - наголошують представники ОВА. Поширити

Згодом в ОВА додали, що протягом сьогоднішнього вечірнього ворожого нальоту сили ППО Сумської області збили ще два ворожі дрони типу "Шахед".

Всього, у підсумку - чотири знищених російських "стерв'ятника", - зазначають в ОВА. Поширити

Між тим, за інформацією керівника Харківської ОВА Олега Синєгубова, ввечері 17 січня російські військові злочинці завдали 2 удари по Чугуєву.

Внаслідок ворожої атаки пошкодження отримав освітній заклад.

Згодом стало відомо, що внаслідок ворожої атаки загинула жінка, яка працювала оператором у котельні.

Медичну допомогу було надано ще одній постраждалій внаслідок ворожої атаки людині.

Що відомо про збереження повітряної небезпеки в Україні

Повітряні сили о 22:55 повідомили, що БпЛА рухаються вздовж кордону Миколаївської/Одеської області, курс північно-західний. На Одещині оголосили повітряну тривогу.

О 23:18 про загрозу ударних безпілотників попередили Вінниччину.