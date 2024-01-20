Солдаты РФ стянули силы ПВО в Крым и на линию фронта, однако в регионах страны-агрессорки почти ничего не осталось. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Почти вся территория России осталась без систем ПВО

Согласно данным Юрия Игната, оккупанты насытили линию фронта системами ПВО на 100%, а вот Крым - на все 200%.

Именно поэтому подавляющее большинство вражеской территории осталось без защиты.

Там вообще проходной двор. Москва, Петербург, бункеры Путина будут чем-то защищены более-менее, но дроны украинского производства долетают и до Москвы, и до Питера, и других нефтебаз. Это очень хороший знак. Они ощущают все более горький привкус войны. Россияне думали, что "СВО идет по плану", что война их не коснется. Теперь затрагивает всех. Поделиться

Спикер ВС ВСУ обращает внимание на то, что россияне наконец-то начинают чувствовать то, что испытывали украинцы последние два года.

Мне бы хотелось, чтобы миллион украинских дронов полетел и положил их до Урала, но мы же понимаем, что возможности не безграничны и у нас, и у стран-партнеров, - добавил он. Поделиться

Игнат отреагировал на появление нового российского А-50 над Азовским морем

Утром 19 января стало известно, что Россия решила рискнуть еще одним своим самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50, после того как Украина успешно уничтожила его предшественника.

На это решение командования РФ мгновенно отреагировал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.