Іл-20 РФ пролетів біля повітряного простору НАТО. Альянс підняв винищувачі

Чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.

Російський Іл-20 помітили біля простору НАТО

Зазначається, що країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ літака російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників.

#NATO Allied 🇮🇹🇩🇪🇪🇸🇩🇰 & partner 🇸🇪 nations scrambled their fighters yesterday due to a 🇷🇺 IL-20 flying near Allied airspace



The first combined alert scramble by the 🇩🇪🇪🇸 flying out of Ämari 🇪🇪 showing close cooperation & integration between allies#SecuringTheSkies pic.twitter.com/O8XlX50eFQ — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) November 16, 2023

Перше спільне підняття по тривозі винищувачів, що вилетіли з Емарі( Естонія), свідчить про тісну співпрацю та інтеграцію між союзниками, – повідомили в НАТО. Поширити

НАТО посилює повітряну присутність через війну РФ проти України

Зазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження та танкерів.

З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.

У вересні НАТО вирішило тимчасово розмістити літаки далекого радіолокаційного стеження Повітряної системи попередження та управління (AWACS) у литовському місті Шяуляй.

Також ми повідомляли, що НАТО замінить свій застарілий парк літаків-розвідників системи AWACS, які перебувають на озброєнні з часів холодної війни в 1980-х роках, модифікованою версією комерційного літака Boeing 737. Контракт на закупівлю літаків стане одним з найдорожчих для Альянсу.