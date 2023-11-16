Іл-20 РФ пролетів біля повітряного простору НАТО. Альянс підняв винищувачі

Чотири країни НАТО разом зі Швецією підняли по тривозі свої винищувачі через проліт російського літака Іл-20 поблизу повітряного простору Альянсу.
Російський Іл-20 помітили біля простору НАТО
Зазначається, що країни НАТО Італія, Німеччина, Іспанія та Данія і країна-партнер Швеція підняли вчора свої винищувачі в повітря через політ літака російського Іл-20 поблизу повітряного простору союзників.
НАТО посилює повітряну присутність через війну РФ проти України
Зазначимо, що через російську агресію проти України НАТО посилило свою повітряну присутність у східній частині Альянсу за допомогою винищувачів, літаків спостереження та танкерів.
З лютого 2022 року літаки AWACS здійснили сотні польотів над Східною Європою для спостереження за російськими військовими літаками.
У вересні НАТО вирішило тимчасово розмістити літаки далекого радіолокаційного стеження Повітряної системи попередження та управління (AWACS) у литовському місті Шяуляй.
Також ми повідомляли, що НАТО замінить свій застарілий парк літаків-розвідників системи AWACS, які перебувають на озброєнні з часів холодної війни в 1980-х роках, модифікованою версією комерційного літака Boeing 737. Контракт на закупівлю літаків стане одним з найдорожчих для Альянсу.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-