Ил-20 РФ пролетел у воздушного пространства НАТО. Альянс поднял истребители

Четыре страны НАТО вместе со Швецией подняли по тревоге свои истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства Альянса.
Российский Ил-20 был замечен у пространства НАТО
Отмечается, что страны НАТО Италия, Германия, Испания и Дания и страна-партнер Швеция подняли вчера свои истребители в воздух из-за полета самолета российского Ил-20 вблизи воздушного пространства союзников.
НАТО усиливает воздушное присутствие из-за войны РФ против Украины
Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.
С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.
В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.
Также мы сообщали, что НАТО заменит устаревший парк самолетов-разведчиков системы AWACS, находящихся на вооружении со времен холодной войны в 1980-х годах, модифицированной версией коммерческого самолета Boeing 737. Контракт на закупку самолетов станет одним из самых дорогих для Альянса.
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