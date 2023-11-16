Ил-20 РФ пролетел у воздушного пространства НАТО. Альянс поднял истребители

Четыре страны НАТО вместе со Швецией подняли по тревоге свои истребители из-за пролета российского самолета Ил-20 вблизи воздушного пространства Альянса.

Российский Ил-20 был замечен у пространства НАТО

Отмечается, что страны НАТО Италия, Германия, Испания и Дания и страна-партнер Швеция подняли вчера свои истребители в воздух из-за полета самолета российского Ил-20 вблизи воздушного пространства союзников.

#NATO Allied 🇮🇹🇩🇪🇪🇸🇩🇰 & partner 🇸🇪 nations scrambled their fighters yesterday due to a 🇷🇺 IL-20 flying near Allied airspace



The first combined alert scramble by the 🇩🇪🇪🇸 flying out of Ämari 🇪🇪 showing close cooperation & integration between allies#SecuringTheSkies pic.twitter.com/O8XlX50eFQ — NATO Air Command (@NATO_AIRCOM) November 16, 2023

Первое совместное поднятие по тревоге истребителей, вылетевших из Эмари (Эстония), свидетельствует о тесном сотрудничестве и интеграции между союзниками, – сообщили в НАТО. Поделиться

НАТО усиливает воздушное присутствие из-за войны РФ против Украины

Отметим, что из-за российской агрессии против Украины НАТО усилило свое воздушное присутствие в восточной части Альянса с помощью истребителей, самолетов наблюдения и танкеров.

С февраля 2022 года самолеты AWACS совершили сотни полетов над Восточной Европой для наблюдения за российскими военными самолетами.

В сентябре НАТО решило временно разместить самолеты дальнего радиолокационного слежения Воздушной системы предупреждения и управления (AWACS) в литовском городе Шяуляй.

Также мы сообщали, что НАТО заменит устаревший парк самолетов-разведчиков системы AWACS, находящихся на вооружении со времен холодной войны в 1980-х годах, модифицированной версией коммерческого самолета Boeing 737. Контракт на закупку самолетов станет одним из самых дорогих для Альянса.