"Ілюзія обману" повертається — перший трейлер уже в мережі

Культова голлівудська франшиза "Ілюзія обману" знову увірветься на великі екрани уже 14 листопада 2025 року. Головна роль у ній традиційно дісталася американському актору та режисеру Джессі Айзенбергу.
Головні тези:
- До команди акторів цього разу приєднаються Розамунда Пайк, Аріана Грінблатт та Джастіс Сміт.
- Зняв фільм американський режисер Рубен Флейшер.
Що відомо про продовження "Ілюзії обману"
Що важливо розуміти, події у стрічці розгортаються за кілька років після фіналу другої частини.
Враховуючи те, що оригінальна команда "Вершників" розбіглася, головний герой Денієл Атлас повинен зібрати нову команду молодих фокусників.
Їхнє головне завдання — організувати та провести нове епічне пограбування.
На цей злочин фокусники наважуються з благородною метою, адже хочуть зупинити продавчиню діамантів, що фінансує нелегальну торгівлю зброєю.
Окрім Джессі Айзенберг, ви також можете насолодитися акторською грою:
Дейва Франко ("Любов, брехня та кровопролиття", "Денна зміна"),
Вуді Гаррельсона ("Природжені вбивці","Голодні ігри", серіал "Справжній детектив"),
Моргана Фрімена ("Сім", "Втеча з Шоушенка", франшиза "Темний лицар"),
Ліззі Каплан ("Інтерв'ю", "Горе-творець")
Айли Фішер ("Великий Гетсбі", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"), яка не грала у другій частині.
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