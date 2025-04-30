"Ілюзія обману" повертається — перший трейлер уже в мережі
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"Ілюзія обману" повертається — перший трейлер уже в мережі

Що відомо про нову частину "Ілюзії обману"
Джерело:  online.ua

Культова голлівудська франшиза "Ілюзія обману" знову увірветься на великі екрани уже 14 листопада 2025 року. Головна роль у ній традиційно дісталася американському актору та режисеру Джессі Айзенбергу.

Головні тези:

  • До команди акторів цього разу приєднаються Розамунда Пайк, Аріана Грінблатт та Джастіс Сміт.
  • Зняв фільм американський режисер Рубен Флейшер.

Що відомо про продовження "Ілюзії обману"

Що важливо розуміти, події у стрічці розгортаються за кілька років після фіналу другої частини.

Враховуючи те, що оригінальна команда "Вершників" розбіглася, головний герой Денієл Атлас повинен зібрати нову команду молодих фокусників.

Їхнє головне завдання — організувати та провести нове епічне пограбування.

На цей злочин фокусники наважуються з благородною метою, адже хочуть зупинити продавчиню діамантів, що фінансує нелегальну торгівлю зброєю.

Ця справа знову зводить разом нових і старих героїв, щоб вони могли дати бій міжнародній кримінальній мережі.

Окрім Джессі Айзенберг, ви також можете насолодитися акторською грою:

  • Дейва Франко ("Любов, брехня та кровопролиття", "Денна зміна"),

  • Вуді Гаррельсона ("Природжені вбивці","Голодні ігри", серіал "Справжній детектив"),

  • Моргана Фрімена ("Сім", "Втеча з Шоушенка", франшиза "Темний лицар"),

  • Ліззі Каплан ("Інтерв'ю", "Горе-творець")

  • Айли Фішер ("Великий Гетсбі", "Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"), яка не грала у другій частині.

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