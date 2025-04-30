"Ілюзія обману" повертається — перший трейлер уже в мережі

Культова голлівудська франшиза "Ілюзія обману" знову увірветься на великі екрани уже 14 листопада 2025 року. Головна роль у ній традиційно дісталася американському актору та режисеру Джессі Айзенбергу.

Що відомо про продовження "Ілюзії обману"

Що важливо розуміти, події у стрічці розгортаються за кілька років після фіналу другої частини.

Враховуючи те, що оригінальна команда "Вершників" розбіглася, головний герой Денієл Атлас повинен зібрати нову команду молодих фокусників.

Їхнє головне завдання — організувати та провести нове епічне пограбування.

На цей злочин фокусники наважуються з благородною метою, адже хочуть зупинити продавчиню діамантів, що фінансує нелегальну торгівлю зброєю.

Ця справа знову зводить разом нових і старих героїв, щоб вони могли дати бій міжнародній кримінальній мережі. Поширити

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