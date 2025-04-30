"Иллюзия обмана" возвращается — первый трейлер уже в сети

Культовая голливудская франшиза "Иллюзия обмана" снова врывается на большие экраны уже 14 ноября 2025 года. Главная роль в ней традиционно досталась американскому актеру и режиссеру Джесси Айзенбергу.
Главные тезисы
- К команде актеров присоединятся Розамунда Пайк, Ариана Гринблатт и Джастис Смит.
- Снял фильм американский режиссер Рубен Флейшер.
Что известно о продолжении "Иллюзии обмана"
Что важно понимать, события в ленте разворачиваются через несколько лет после финала второй части.
Учитывая, что оригинальная команда "Всадников" разбежалась, главный герой Дэниел Атлас должен собрать новую команду молодых фокусников.
Их главная задача — организовать и провести новое эпическое ограбление.
На это преступление фокусники решаются с благородными целями, ведь хотят остановить продавщицу бриллиантов, которая финансирует нелегальную торговлю оружием.
Кроме Джесси Айзенберг, вы также можете насладиться актерской игрой:
Дэйва Франко ("Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневное изменение"),
Вуди Гаррельсона ("Прирожденные убийцы", "Голодные игры", сериал "Настоящий детектив"),
Моргана Фримена ("Семь", "Побег из Шоушенко", франшиза "Темный рыцарь"),
Лиззи Каплан ("Интервью", "Горе-творец")
Айлы Фишер ("Большой Гэтсби", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), которая не играла во второй части.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-