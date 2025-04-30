"Иллюзия обмана" возвращается — первый трейлер уже в сети

Культовая голливудская франшиза "Иллюзия обмана" снова врывается на большие экраны уже 14 ноября 2025 года. Главная роль в ней традиционно досталась американскому актеру и режиссеру Джесси Айзенбергу.

Что известно о продолжении "Иллюзии обмана"

Что важно понимать, события в ленте разворачиваются через несколько лет после финала второй части.

Учитывая, что оригинальная команда "Всадников" разбежалась, главный герой Дэниел Атлас должен собрать новую команду молодых фокусников.

Их главная задача — организовать и провести новое эпическое ограбление.

На это преступление фокусники решаются с благородными целями, ведь хотят остановить продавщицу бриллиантов, которая финансирует нелегальную торговлю оружием.

Это дело снова сводит вместе новых и старых героев, чтобы они могли дать бой международной криминальной сети. Поделиться

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