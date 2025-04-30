"Иллюзия обмана" возвращается — первый трейлер уже в сети
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Культура
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"Иллюзия обмана" возвращается — первый трейлер уже в сети

Что известно о продолжении "Иллюзии обмана"
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Источник:  online.ua

Культовая голливудская франшиза "Иллюзия обмана" снова врывается на большие экраны уже 14 ноября 2025 года. Главная роль в ней традиционно досталась американскому актеру и режиссеру Джесси Айзенбергу.

Главные тезисы

  • К команде актеров присоединятся Розамунда Пайк, Ариана Гринблатт и Джастис Смит.
  • Снял фильм американский режиссер Рубен Флейшер.

Что известно о продолжении "Иллюзии обмана"

Что важно понимать, события в ленте разворачиваются через несколько лет после финала второй части.

Учитывая, что оригинальная команда "Всадников" разбежалась, главный герой Дэниел Атлас должен собрать новую команду молодых фокусников.

Их главная задача — организовать и провести новое эпическое ограбление.

На это преступление фокусники решаются с благородными целями, ведь хотят остановить продавщицу бриллиантов, которая финансирует нелегальную торговлю оружием.

Это дело снова сводит вместе новых и старых героев, чтобы они могли дать бой международной криминальной сети.

Кроме Джесси Айзенберг, вы также можете насладиться актерской игрой:

  • Дэйва Франко ("Любовь, ложь и кровопролитие", "Дневное изменение"),

  • Вуди Гаррельсона ("Прирожденные убийцы", "Голодные игры", сериал "Настоящий детектив"),

  • Моргана Фримена ("Семь", "Побег из Шоушенко", франшиза "Темный рыцарь"),

  • Лиззи Каплан ("Интервью", "Горе-творец")

  • Айлы Фишер ("Большой Гэтсби", "Бриджит Джонс: Влюбленная в парня"), которая не играла во второй части.

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