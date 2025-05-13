Ілон Маск похизувався кумедною навичкою робота Optimus — відео

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно підтвердив, що людиноподібний робот Optimus від Tesla врешті-решт зміг навчитися танцювати.

Що відомо про нову навичку робота Optimus

Американський мільярдер оприлюднив на своїй сторінці у Х коротке відео, яке за лічені години зібрало мільйони переглядів.

Ілон Маск звернув увагу на те, це не генерація нейромереж, а реальне відео.

Що важливо розуміти, андроїд пройшов навчання з підкріпленням (RL) — йдеться про метод, який базується на імітації процесу навчання методом проб і помилок.

Кабель, прикріплений до Optimus ззаду — на випадок падіння. Маск назвав танець робота "раннім результатом", а зовсім скоро обіцяють показати більше танців, над якими "старанно працювала ціла команда". Поширити

Ще 4 роки тому Ілон Маск представив проєкт, який отримав назву Tesla Bot, а вже восени дебютував прототип Tesla Optimus.