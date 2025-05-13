Ілон Маск похизувався кумедною навичкою робота Optimus — відео

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно підтвердив, що людиноподібний робот Optimus від Tesla врешті-решт зміг навчитися танцювати.
Головні тези:
- Робот Optimus від Tesla опанував навичку танцю через метод навчання з підкріпленням, імітуючи процес навчання людини.
- Tesla Bot та Tesla Optimus розроблені для виконання рутинних завдань, що може спростити багато аспектів людської діяльності.
Що відомо про нову навичку робота Optimus
Американський мільярдер оприлюднив на своїй сторінці у Х коротке відео, яке за лічені години зібрало мільйони переглядів.
Ілон Маск звернув увагу на те, це не генерація нейромереж, а реальне відео.
Що важливо розуміти, андроїд пройшов навчання з підкріпленням (RL) — йдеться про метод, який базується на імітації процесу навчання методом проб і помилок.
Ще 4 роки тому Ілон Маск представив проєкт, який отримав назву Tesla Bot, а вже восени дебютував прототип Tesla Optimus.
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