Ілон Маск похизувався кумедною навичкою робота Optimus — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

Ілон Маск похизувався кумедною навичкою робота Optimus — відео

Що відомо про новий прорив робота Optimus
Джерело:  online.ua

Американський мільярдер Ілон Маск офіційно підтвердив, що людиноподібний робот Optimus від Tesla врешті-решт зміг навчитися танцювати. 

Головні тези:

  • Робот Optimus від Tesla опанував навичку танцю через метод навчання з підкріпленням, імітуючи процес навчання людини.
  • Tesla Bot та Tesla Optimus розроблені для виконання рутинних завдань, що може спростити багато аспектів людської діяльності.

Що відомо про нову навичку робота Optimus

Американський мільярдер оприлюднив на своїй сторінці у Х коротке відео, яке за лічені години зібрало мільйони переглядів.

Ілон Маск звернув увагу на те, це не генерація нейромереж, а реальне відео.

Що важливо розуміти, андроїд пройшов навчання з підкріпленням (RL) — йдеться про метод, який базується на імітації процесу навчання методом проб і помилок.

Кабель, прикріплений до Optimus ззаду — на випадок падіння. Маск назвав танець робота "раннім результатом", а зовсім скоро обіцяють показати більше танців, над якими "старанно працювала ціла команда".

Ще 4 роки тому Ілон Маск представив проєкт, який отримав назву Tesla Bot, а вже восени дебютував прототип Tesla Optimus.

На той час андроїди не могли навіть самостійно пересуватися, але тепер вони навчилися ходити й носити предмети, проробляти прості операції зі складання таких самих роботів, як вони — і навіть танцювати. І все це без участі людини.

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