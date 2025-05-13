Илон Маск похвастался забавным навыком робота Optimus — видео
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Технологии
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Илон Маск похвастался забавным навыком робота Optimus — видео

Что известно о новом навыке робота Optimus
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Источник:  online.ua

Американский миллиардер Илон Маск официально подтвердил, что человекоподобный робот Optimus от Tesla в конце концов смог научиться танцевать.

Главные тезисы

  • Робот Optimus от Tesla овладел навыком танца через метод обучения с подкреплением, имитируя процесс обучения человека.
  • Tesla Bot и Tesla Optimus разработаны для выполнения рутинных задач, что может упростить множество аспектов человеческой деятельности.

Что известно о новом навыке робота Optimus

Американский миллиардер обнародовал на своей странице в Х короткое видео, которое за считанные часы собрало миллионы просмотров.

Илон Маск обратил внимание на то, это не генерация нейросетей, а реальное видео.

Что важно понимать, андроид прошел обучение с подкреплением (RL) — речь идет о методе, основанном на имитации процесса обучения методом проб и ошибок.

Кабель, прикрепленный к Optimus сзади — на случай падения. Маск назвал танец робота "ранним результатом", а совсем скоро обещают показать больше танцев, над которыми "усердно работала целая команда".

Еще 4 года назад Илон Маск представил проект, получивший название Tesla Bot, а уже осенью дебютировал прототип Tesla Optimus.

К тому времени андроиды не могли даже самостоятельно передвигаться, но теперь они научились ходить и носить предметы, проделывать простые операции по составлению таких же роботов, как они и даже танцевать. И все это без участия человека.

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