Илон Маск похвастался забавным навыком робота Optimus — видео

Американский миллиардер Илон Маск официально подтвердил, что человекоподобный робот Optimus от Tesla в конце концов смог научиться танцевать.
Главные тезисы
- Робот Optimus от Tesla овладел навыком танца через метод обучения с подкреплением, имитируя процесс обучения человека.
- Tesla Bot и Tesla Optimus разработаны для выполнения рутинных задач, что может упростить множество аспектов человеческой деятельности.
Что известно о новом навыке робота Optimus
Американский миллиардер обнародовал на своей странице в Х короткое видео, которое за считанные часы собрало миллионы просмотров.
Илон Маск обратил внимание на то, это не генерация нейросетей, а реальное видео.
Что важно понимать, андроид прошел обучение с подкреплением (RL) — речь идет о методе, основанном на имитации процесса обучения методом проб и ошибок.
Еще 4 года назад Илон Маск представил проект, получивший название Tesla Bot, а уже осенью дебютировал прототип Tesla Optimus.
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