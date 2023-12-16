Імітує діяльність людського мозку. Австралійські вчені запустять суперкомп'ютер DeepSouth

На відміну від звичайного комп'ютера, апаратні чіпи DeepSouth призначені для реалізації нейронних мереж, які моделюють те, як синапси обробляють інформацію в мозку.

Суперкомп'ютер DeepSouth імітує синапси людського мозку

В Австралії група вчених в 2024 році готується запустити суперкомп'ютер DeepSouth, який здатний повномасштабно імітувати синапси людського мозку. Є надія, що ця машина допоможе зрозуміти, як саме наш мозок обробляє величезні обсяги інформації, споживаючи при цьому відносно невелику кількість енергії.

Над технологічною розробкою працюють дослідники Міжнародного центру нейроморфних систем (ICNS) у Сіднеї (Австралія). Партнерами проєкту виступили два найбільших світових виробники комп'ютерних технологій – Intel та Dell, – повідомляє New Scientist. Поширити

На відміну від звичайного комп'ютера, апаратні чіпи DeepSouth призначені для реалізації нейронних мереж, які моделюють те, як синапси обробляють інформацію в мозку.

Комп’ютери такого типу називають нейроморфними. Їх будували й раніше, але DeepSouth буде найбільшим, здатним здійснювати 228 трлн синаптичних операцій на секунду. Такий показник дорівнює оціночній кількості синаптичних операцій у мозку людини.

Вперше ми зможемо змоделювати активність нейронної мережі розміром з людський мозок в режимі реального часу, – пояснив очільник проєкту з ICNS Андре ван Шайк. Поширити

При цьому DeepSouth не буде потужнішим за існуючі суперкомп'ютери. Його основна перевага – саме здатність симулювати діяльність біологічного мозку.

Суперкомп'ютери є настільки потужними, що уже стали одними з найбільших споживачів енергії на планеті. В той же час надзвичайно потужний людський мозок споживає еквівалент енергії ледь більше, ніж звичайна лампочка.

Частково така різниця у споживанні енергії пояснюється тим, що традиційні комп'ютери під час обробки даних у швидкій послідовності, переміщують інформацію між процесором і пам'яттю, в той же час нейроморфна архітектура паралельно виконує багато операцій зі значно меншим переміщенням даних, – пише видання. Поширити

Крім того, нейроморфні нейронні мережі працюють лише тоді, коли відбувається зміна у вхідних даних, а звичайні комп’ютери працюють безперервно у фоновому режимі. Ця різниця теж впливає на те, скільки енергії споживають прилади.

DeepSouth буде особливо корисним для тих, хто вивчає неврологію, або тих, хто хоче створити прототипи нових інженерних рішень у сфері штучного інтелекту.

Окрім того, якщо він прокладе шлях до значно більшої енергоефективності в обчисленнях, то згодом технологію зможуть адаптувати для використання у дронах і роботах, що зробить їх більш автономними.

ЄС регламентував ШІ

В ЄС уклали політичну угоду щодо закону про штучний інтелект. Це перша спроба Євросоюзу врегулювати нову технологію.

Депутати Європейського парламенту, представники країн-членів та експерти Європейської комісії уклали політичну угоду щодо закону про штучний інтелект. Загалом переговори тривали цілих 36 годин.

Представникам трьох інституцій Євросоюзу вдалося досягти згоди з таких суперечливих питань, як:

прогнозоване застосування,

розпізнавання облич,

використання штучного інтелекту правоохоронними органами.

Однак зазначається, що потрібно буде ще більше технічної роботи над текстом закону, щоб удосконалити досягнуту політичну угоду.

Закон про ШІ – це набагато більше, ніж зведення правил, це стартовий майданчик для стартапів і дослідників з ЄС, які очолять світову гонку ШІ, – заявив єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон. Поширити

Депутат Драгош Тудораш, один із співдоповідачів закону про ШІ в Європарламенті, додав: