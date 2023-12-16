Імітує діяльність людського мозку. Австралійські вчені запустять суперкомп'ютер DeepSouth

На відміну від звичайного комп'ютера, апаратні чіпи DeepSouth призначені для реалізації нейронних мереж, які моделюють те, як синапси обробляють інформацію в мозку.
Суперкомп'ютер DeepSouth імітує синапси людського мозку
В Австралії група вчених в 2024 році готується запустити суперкомп'ютер DeepSouth, який здатний повномасштабно імітувати синапси людського мозку. Є надія, що ця машина допоможе зрозуміти, як саме наш мозок обробляє величезні обсяги інформації, споживаючи при цьому відносно невелику кількість енергії.
На відміну від звичайного комп'ютера, апаратні чіпи DeepSouth призначені для реалізації нейронних мереж, які моделюють те, як синапси обробляють інформацію в мозку.
Комп’ютери такого типу називають нейроморфними. Їх будували й раніше, але DeepSouth буде найбільшим, здатним здійснювати 228 трлн синаптичних операцій на секунду. Такий показник дорівнює оціночній кількості синаптичних операцій у мозку людини.
При цьому DeepSouth не буде потужнішим за існуючі суперкомп'ютери. Його основна перевага – саме здатність симулювати діяльність біологічного мозку.
Суперкомп'ютери є настільки потужними, що уже стали одними з найбільших споживачів енергії на планеті. В той же час надзвичайно потужний людський мозок споживає еквівалент енергії ледь більше, ніж звичайна лампочка.
Крім того, нейроморфні нейронні мережі працюють лише тоді, коли відбувається зміна у вхідних даних, а звичайні комп’ютери працюють безперервно у фоновому режимі. Ця різниця теж впливає на те, скільки енергії споживають прилади.
DeepSouth буде особливо корисним для тих, хто вивчає неврологію, або тих, хто хоче створити прототипи нових інженерних рішень у сфері штучного інтелекту.
Окрім того, якщо він прокладе шлях до значно більшої енергоефективності в обчисленнях, то згодом технологію зможуть адаптувати для використання у дронах і роботах, що зробить їх більш автономними.
ЄС регламентував ШІ
В ЄС уклали політичну угоду щодо закону про штучний інтелект. Це перша спроба Євросоюзу врегулювати нову технологію.
Депутати Європейського парламенту, представники країн-членів та експерти Європейської комісії уклали політичну угоду щодо закону про штучний інтелект. Загалом переговори тривали цілих 36 годин.
Представникам трьох інституцій Євросоюзу вдалося досягти згоди з таких суперечливих питань, як:
прогнозоване застосування,
розпізнавання облич,
використання штучного інтелекту правоохоронними органами.
Однак зазначається, що потрібно буде ще більше технічної роботи над текстом закону, щоб удосконалити досягнуту політичну угоду.
Депутат Драгош Тудораш, один із співдоповідачів закону про ШІ в Європарламенті, додав:
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