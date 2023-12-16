Имитирует деятельность человеческого мозга. Австралийские ученые запустят суперкомпьютер DeepSouth

В отличие от обычного компьютера, аппаратные чипы DeepSouth предназначены для реализации нейронных сетей, моделирующих то, как синапсы обрабатывают информацию в мозге.

Суперкомпьютер DeepSouth имитирует синапсы человеческого мозга

В Австралии группа ученых в 2024 году готовится запустить суперкомпьютер DeepSouth, способный полномасштабно имитировать синапсы человеческого мозга. Есть надежда, что эта машина поможет понять, как именно наш мозг обрабатывает огромный объем информации, потребляя при этом относительно небольшое количество энергии.

Над технологической разработкой работают исследователи Международного центра нейроморфных систем (ICNS) в Сиднее (Австралия). Партнерами проекта выступили два крупнейших мировых производителя компьютерных технологий – Intel и Dell, – сообщает New Scientist. Поделиться

В отличие от обычного компьютера, аппаратные чипы DeepSouth предназначены для реализации нейронных сетей, моделирующих то, как синапсы обрабатывают информацию в мозге.

Компьютеры такого типа называют нейроморфными. Их строили и раньше, но DeepSouth будет самым большим, способным совершать 228 трлн синаптических операций в секунду. Такой показатель равен оценочному количеству синаптических операций в мозге человека.

Впервые мы сможем смоделировать активность нейронной сети размером с человеческий мозг в режиме реального времени, – объяснил руководитель проекта по ICNS Андре ван Шайк. Поделиться

При этом DeepSouth не будет мощнее существующих суперкомпьютеров. Его основное преимущество – именно способность симулировать деятельность биологического мозга.

Суперкомпьютеры настолько мощны, что уже стали одними из крупнейших потребителей энергии на планете. В то же время очень мощный человеческий мозг потребляет эквивалент энергии чуть больше, чем обычная лампочка.

Частично такая разница в потреблении энергии объясняется тем, что традиционные компьютеры при обработке данных в быстрой последовательности перемещают информацию между процессором и памятью, в то же время нейроморфная архитектура параллельно выполняет много операций со значительно меньшим перемещением данных, пишет издание. . Поделиться

Кроме того, нейроморфные нейронные сети работают только тогда, когда происходит изменение входных данных, а обычные компьютеры работают непрерывно в фоновом режиме. Эта разница тоже влияет на то, сколько энергии потребляют приборы.

DeepSouth будет особенно полезен для изучающих неврологию или тех, кто хочет создать прототипы новых инженерных решений в сфере искусственного интеллекта.

Кроме того, если он проложит путь к значительно большей энергоэффективности в вычислениях, то технологию смогут адаптировать для использования в дронах и работах, что сделает их более автономными.

ЕС регламентировал ИИ

В ЕС заключили политическое соглашение по закону об искусственном интеллекте. Это первая попытка Евросоюза урегулировать новую технологию.

Депутаты Европейского парламента, представители стран-членов и эксперты Европейской комиссии заключили политическое соглашение по закону об искусственном интеллекте. В общей сложности переговоры длились целых 36 часов.

Представителям трех институтов Евросоюза удалось достичь согласия по таким спорным вопросам, как:

прогнозируемое применение,

распознавание лиц,

использование искусственного интеллекта правоохранительными органами

Однако отмечается, что потребуется еще больше технической работы над текстом закона, чтобы усовершенствовать достигнутое политическое соглашение.

Закон о ИИ – это гораздо больше, чем свод правил, это стартовая площадка для стартапов и исследователей из ЕС, которые возглавят мировую гонку ИИ, – заявил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Поделиться

Депутат Драгош Тудораш, один из содокладчиков закона о ИИ в Европарламенте, добавил: