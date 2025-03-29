Імпічмент для президента Південної Кореї. У Сеулі мітингують десятки тисяч людей

Десятки тисяч людей вийшли 29 березня на мітинги в центрі Сеула: одні протестувальники вимагали відставки відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, тоді як інші виступали проти його усунення від влади.
Головні тези:
- Десятки тисяч людей вийшли на мітинги в центрі Сеула, виступаючи як за, так і проти усунення відстороненого президента Юна від влади.
- Протестувальники закликали Конституційний суд швидко винести рішення у справі про імпічмент президента Південної Кореї.
- Опозиційні партії та громадські групи висловили свою позицію стосовно імпічменту та вимагають відставки Юна Сок Йоля.
У Сеулі проходять масштабні мітинги: що відомо
Обидві групи протестувальників закликали Конституційний суд країни якнайшвидше винести рішення у справі про імпічмент Юна, оскільки суд ще не оголосив дату вердикту в цій справі.
Близько 15 тисяч протестувальників зібралися біля палацу Кьонбок, тримаючи в руках плакати з вимогою «негайного усунення Юна» і скандуючи «Припиніть повстання і прийміть новий світ». Поліція перекрила рух на прилеглих вулицях.
Головна опозиційна Демократична партія (ДП) та чотири інші опозиційні партії також провели окремий мітинг на площі Гванхвамун в центрі Сеула, де лідер ДП Пак Чан Де заявив: «Місце Юна у в'язниці. Він знову спробує ввести воєнний стан, якщо його не усунуть».
Окремо близько 23 тисяч прибічників Юна виступили із засудженням його імпічменту і вимагаючи від Конституційного суду винести рішення на його користь.
Християнська громадська група «Врятуймо Корею» провела окремий мітинг біля Національної Асамблеї в західному районі Сеула Йойдо, в якому взяли участь близько 3 тис. учасників, в тому числі кілька депутатів від правлячої Партії народної влади.
Вийшовши на трибуну, депутат Юн Сан Хен звинуватив Конституційний суд у невиконанні своїх обов'язків через те, що він не призначив дату винесення рішення про імпічмент Юна, вимагаючи, щоб суд «не зволікав і виніс своє рішення наступного тижня».
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