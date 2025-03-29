Імпічмент для президента Південної Кореї. У Сеулі мітингують десятки тисяч людей

Десятки тисяч людей вийшли 29 березня на мітинги в центрі Сеула: одні протестувальники вимагали відставки відстороненого президента Південної Кореї Юн Сок Йоля, тоді як інші виступали проти його усунення від влади.

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Обидві групи протестувальників закликали Конституційний суд країни якнайшвидше винести рішення у справі про імпічмент Юна, оскільки суд ще не оголосив дату вердикту в цій справі.

Близько 15 тисяч протестувальників зібралися біля палацу Кьонбок, тримаючи в руках плакати з вимогою «негайного усунення Юна» і скандуючи «Припиніть повстання і прийміть новий світ». Поліція перекрила рух на прилеглих вулицях.

Конституційний суд повинен захистити демократію на цій землі і винести рішення про відсторонення Юна від влади, — сказав Кім Чже Ха, лідер громадської групи, яка організувала мітинг. Поширити

Головна опозиційна Демократична партія (ДП) та чотири інші опозиційні партії також провели окремий мітинг на площі Гванхвамун в центрі Сеула, де лідер ДП Пак Чан Де заявив: «Місце Юна у в'язниці. Він знову спробує ввести воєнний стан, якщо його не усунуть».

Окремо близько 23 тисяч прибічників Юна виступили із засудженням його імпічменту і вимагаючи від Конституційного суду винести рішення на його користь.

Християнська громадська група «Врятуймо Корею» провела окремий мітинг біля Національної Асамблеї в західному районі Сеула Йойдо, в якому взяли участь близько 3 тис. учасників, в тому числі кілька депутатів від правлячої Партії народної влади.