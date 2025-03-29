Импичмент для президента Южной Кореи. В Сеуле митингуют десятки тысяч человек

Десятки тысяч человек вышли 29 марта на митинги в центре Сеула: одни протестующие требовали отставки отстраненного президента Южной Кореи Юн Сок Йоля, в то время как другие выступали против его отстранения от власти.

В Сеуле проходят масштабные митинги: что известно

Обе группы протестующих призвали Конституционный суд страны как можно скорее вынести решение по делу об импичменте Юна, поскольку суд еще не объявил дату вердикта по этому делу.

Около 15 тысяч протестующих собрались у дворца Кенбок, держа в руках плакаты с требованием «немедленного устранения Юна» и скандируя «Прекратите восстание и примите новый мир». Полиция перекрыла движение по прилегающим улицам.

Конституционный суд должен защитить демократию на этой земле и вынести решение об отстранении Юна от власти, — сказал Ким Чже Ха, лидер общественной группы, организовавшей митинг. Поделиться

Главная оппозиционная Демократическая партия (ДП) и четыре других оппозиционных партии также провели отдельный митинг на площади Гванхвамун в центре Сеула, где лидер ГП Пак Чан Дэ заявил: «Место Юна в тюрьме. Он снова попытается ввести военное положение, если его не устранят».

Отдельно около 23 тысяч сторонников Юна выступили с осуждением его импичмента и требуя от Конституционного суда вынести решение в его пользу.

Христианская общественная группа «Спасем Корею» провела отдельный митинг у Национальной Ассамблеи в западном районе Сеула Йойдо, в котором приняло участие около 3 тыс. человек. участников, включая несколько депутатов от правящей Партии народной власти.