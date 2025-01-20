Інавгурація президента США Дональда Трампа — де та коли дивитися онлайн-трансляцію

20 січня у Вашингтоні Дональд Трамп складе присягу 47-го президента США.
Головні тези:
- 20 січня о 17:30 за київським часом відбудеться інавгурація президента США Дональда Трампа.
- Під час церемонії присяги Трамп складе присягу і використає Біблію, подаровану матір'ю, та Біблію Лінкольна, що стане символічним і відбудеться всередині ротонди Капітолія.
- У програмі інавгурації передбачено чаювання президентів, відкриття вхідних територій для гостей та парад на честь новообраного президента. У вечірній час заплановані бали на честь Трампа.
- Серед очікуваних гостей інавгурації є колишні президенти, мільярдери та політичні лідери, такі як Джордж Буш, Білл і Гілларі Клінтон, Барак Обама, а також відомі фігури Шоу Цзи Чу, Ілон Маск, Джефф Безос та Марк Цукерберг.
Де та коли дивитися інавгурацію Трампа
“Голос Америки Українською” транслюватиме церемонію інавгурації наживо з перекладом українською мовою. Вмикайте трансляцію о 17:30 за Києвом на вебсайті, у мережах YouTube, Facebook та X.
Протягом 3,5 годин етеру ви побачите увесь процес передачі влади у США та складання присяги нового президента.
У Білому домі Джо Байден передасть владу Дональду Трампу. Також відбудеться традиційне чаювання президентів.
Які події заплановані на інавгурації Трампа
Попри те, що синоптики прогнозують у Вашингтон на день інавгурації мороз, у столиці цього дня збирається велика кількість людей.
Законодавці своєю чергою роздають квитки громадянам зі своїх штатів. Кожна особа, включно з дітьми, повинна мати квиток, щоб потрапити на території, прилеглі до Капітолія, вхід на ці території відкрили о 5 ранку 20 січня.
Хто не зміг отримати квиток, зможе спостерігати за процесією з окремих частин території Національного молу.
У 2017 році першу інавгурацію Дональда Трампа відвідало близько півмільйона людей.
Як очікується, кортеж новообраного президента прибуде на урочистості до Капітолія о 10:30 ранку (о 17:30 за Києвом), тоді ж починається прямий ефір.
Після цього у будівлі Конгресу офіційно оголосять прибуття президента та віцепрезидента США Дональда Трампа і Джей Ді Венса.
Традиційно інавгураційні урочистості відбуваються на вулиці, перед приміщенням Капітолія. За повідомленням AP, до кожної президентської інавгурації зазвичай готують ротонду як альтернативу на випадок негоди. Востаннє президент США складав присягу в приміщенні Капітолія у 1985 році, коли Рональд Рейган розпочав свій другий термін.
Відтак, приблизно о 18 годині за Києвом Дональд Трамп складе присягу президента всередині центральної ротонди Капітолія.
Інавгураційний комітет Трампа-Венса повідомив 17 січня, що під час складання присяги "новообраний президент Трамп використовуватиме свою Біблію, яку йому подарувала мати, та Біблію Лінкольна. У 1955 році він отримав Біблію з нагоди закінчення недільної початкової школи у Першій пресвітеріанській церкві на Джамейці, що в Нью-Йорку".
Біблія Лінкольна, за даними Комітету, вперше була використана у 1861 році під час присяги 16-го президента Авраама Лінкольна. Відтоді її використовували лише тричі: двічі президент Обама та президент Трамп під час своєї першої інавгурації.
Після присяги Дональд Трамп оголосить свою першу промову на посаді 47-го президента Сполучених Штатів Америки.
Після цього президент привітає учасників параду, що проходитиме вулицями столиці на честь його інавгурації.
Ввечері 20 січня у Вашингтоні пройде кілька формальних балів на честь нового президента, Дональд Трамп відвідає кожен з них. Це Бал військових, Бал свободи (на якому очікується до 12 тисяч людей), а також Бал благодійників нового глави держави, для донорів, членів нової команди та уряду, друзів.
Хто відвідає інавгурацію Трампа
До списку гостей інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа та інших заходів увійдуть мільярдери та політичні лідери. Очікується також участь кількох колишніх президентів.
Колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора Буш відвідають інавгурацію Трампа, повідомили в офісі Буша. Крім того, джерела повідомили CNN, що колишнє президентське подружжя Білл Клінтон і Гілларі Клінтон також будуть на інавгурації. Експрезидент Барак Обама також буде на церемонії.
Згідно з двома джерелами, очікується, що на інавгурації також буде присутній генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу, який сидітиме разом з іншими відомими гостями.
Президента України Володимира Зеленського офіційно не запрошували на інавгурацію: у подкасті з американським журналістом Лексом Фрідманом він виявив бажання бути присутнім, але додав, що "в гості без запрошення не може". Водночас, за словами Зеленського, невдовзі після інавгурації має відбутись його зустріч з Трампом.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-