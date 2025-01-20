Інавгурація президента США Дональда Трампа — де та коли дивитися онлайн-трансляцію

Де та коли дивитися інавгурацію Трампа

“Голос Америки Українською” транслюватиме церемонію інавгурації наживо з перекладом українською мовою. Вмикайте трансляцію о 17:30 за Києвом на вебсайті, у мережах YouTube, Facebook та X.

Протягом 3,5 годин етеру ви побачите увесь процес передачі влади у США та складання присяги нового президента.

У Білому домі Джо Байден передасть владу Дональду Трампу. Також відбудеться традиційне чаювання президентів.

Дональд і Мелані Трамп

Які події заплановані на інавгурації Трампа

Попри те, що синоптики прогнозують у Вашингтон на день інавгурації мороз, у столиці цього дня збирається велика кількість людей.

Об’єднаний комітет Конгресу з інавгураційних церемоній 13 січня роздав конгресменам 220 тисяч квитків на інавгурацію, для входу на територію, прилеглу до Капітолія. Квитки мають кольорове кодування та багато елементів захисту від підробки. Поширити

Законодавці своєю чергою роздають квитки громадянам зі своїх штатів. Кожна особа, включно з дітьми, повинна мати квиток, щоб потрапити на території, прилеглі до Капітолія, вхід на ці території відкрили о 5 ранку 20 січня.

Хто не зміг отримати квиток, зможе спостерігати за процесією з окремих частин території Національного молу.

У 2017 році першу інавгурацію Дональда Трампа відвідало близько півмільйона людей.

Як очікується, кортеж новообраного президента прибуде на урочистості до Капітолія о 10:30 ранку (о 17:30 за Києвом), тоді ж починається прямий ефір.

Після цього у будівлі Конгресу офіційно оголосять прибуття президента та віцепрезидента США Дональда Трампа і Джей Ді Венса.

17 січня Дональд Трамп повідомив у своїй мережі Truth Social, що "розпорядився, аби інавгураційна промова, молитви та інші промови були виголошені в ротонді Капітолія Сполучених Штатів", через прогноз дуже холодної погоди та вітри. Поширити

Традиційно інавгураційні урочистості відбуваються на вулиці, перед приміщенням Капітолія. За повідомленням AP, до кожної президентської інавгурації зазвичай готують ротонду як альтернативу на випадок негоди. Востаннє президент США складав присягу в приміщенні Капітолія у 1985 році, коли Рональд Рейган розпочав свій другий термін.

Відтак, приблизно о 18 годині за Києвом Дональд Трамп складе присягу президента всередині центральної ротонди Капітолія.

Інавгураційний комітет Трампа-Венса повідомив 17 січня, що під час складання присяги "новообраний президент Трамп використовуватиме свою Біблію, яку йому подарувала мати, та Біблію Лінкольна. У 1955 році він отримав Біблію з нагоди закінчення недільної початкової школи у Першій пресвітеріанській церкві на Джамейці, що в Нью-Йорку".

Біблія Лінкольна, за даними Комітету, вперше була використана у 1861 році під час присяги 16-го президента Авраама Лінкольна. Відтоді її використовували лише тричі: двічі президент Обама та президент Трамп під час своєї першої інавгурації.

Після присяги Дональд Трамп оголосить свою першу промову на посаді 47-го президента Сполучених Штатів Америки.

Далі президентський кортеж вирушить до Білого дому, там президент Трамп проведе першу зустріч зі своїми радниками та підпише перші укази. Поширити

Після цього президент привітає учасників параду, що проходитиме вулицями столиці на честь його інавгурації.

Ввечері 20 січня у Вашингтоні пройде кілька формальних балів на честь нового президента, Дональд Трамп відвідає кожен з них. Це Бал військових, Бал свободи (на якому очікується до 12 тисяч людей), а також Бал благодійників нового глави держави, для донорів, членів нової команди та уряду, друзів.

Капітолій

Хто відвідає інавгурацію Трампа

До списку гостей інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа та інших заходів увійдуть мільярдери та політичні лідери. Очікується також участь кількох колишніх президентів.

Колишній президент США Джордж Буш і його дружина Лора Буш відвідають інавгурацію Трампа, повідомили в офісі Буша. Крім того, джерела повідомили CNN, що колишнє президентське подружжя Білл Клінтон і Гілларі Клінтон також будуть на інавгурації. Експрезидент Барак Обама також буде на церемонії.

Згідно з двома джерелами, очікується, що на інавгурації також буде присутній генеральний директор TikTok Шоу Цзи Чу, який сидітиме разом з іншими відомими гостями.

Генеральний директор Tesla і близький соратник Трампа Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос і генеральний директор Meta Марк Цукерберг також будуть присутні на інавгурації. Поширити

Президента України Володимира Зеленського офіційно не запрошували на інавгурацію: у подкасті з американським журналістом Лексом Фрідманом він виявив бажання бути присутнім, але додав, що "в гості без запрошення не може". Водночас, за словами Зеленського, невдовзі після інавгурації має відбутись його зустріч з Трампом.