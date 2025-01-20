Инаугурация президента США Дональда Трампа — где и когда смотреть онлайн-трансляцию

Где и когда смотреть инаугурацию Трампа

"Голос Америки на украинском" будет транслировать церемонию инаугурации вживую с переводом на украинский язык. Включайте трансляцию в 17:30 по Киеву на вебсайте , в сетях YouTube , Facebook и X.

В течение 3,5 часов эфира вы увидите весь процесс передачи власти в США и принесение присяги нового президента.

В Белом доме Джо Байден передаст власти Дональду Трампу. Также состоится традиционное чаепитие президентов.

Дональд и Мелани Трамп

Какие события запланированы на инаугурации Трампа

Несмотря на то, что синоптики прогнозируют в Вашингтон на день морозной инаугурации, в столице в этот день собирается большое количество людей.

Объединенный комитет Конгресса по инаугурационным церемониям 13 января раздал конгрессменам 220 тысяч билетов на инаугурацию, для входа на территорию, прилегающую к Капитолию. Билеты имеют цветовую кодировку и много элементов защиты от подделки. Поделиться

Законодатели в свою очередь раздают билеты гражданам из своих штатов. Каждый человек, включая детей, должен иметь билет, чтобы попасть на территории, прилегающие к Капитолию, вход на эти территории открыли в 5 утра 20 января.

Кто не смог получить билет, сможет наблюдать процессию из отдельных частей территории Национального мола.

В 2017 году первую инаугурацию Дональда Трампа посетило около полумиллиона человек.

Как ожидается, кортеж новоизбранного президента прибудет на торжества в Капитолий в 10:30 утра (17:30 по Киеву), тогда же начинается прямой эфир.

После этого в здании Конгресса официально объявят прибытие президента и вице-президента США Дональда Трампа и Джей Ди Венса.

17 января Дональд Трамп сообщил в своей сети Truth Social, что "распорядился, чтобы инаугурационная речь, молитвы и другие речи были произнесены в ротонде Капитолия Соединенных Штатов", из-за прогноза очень холодной погоды и ветра. Поделиться

Традиционно инаугурационные торжества проходят на улице, перед помещением Капитолия. По сообщению AP, к каждой президентской инаугурации обычно готовят ротонду в качестве альтернативы в случае непогоды. В последний раз президент США приносил присягу в помещении Капитолия в 1985 году, когда Рональд Рейган начал свой второй срок.

Следовательно, примерно в 18 часов по Киеву Дональд Трамп примет присягу президента внутри центральной ротонды Капитолия.

Инаугурационный комитет Трампа-Венса сообщил 17 января, что во время принесения присяги новоизбранный президент Трамп будет использовать свою Библию, которую ему подарила мать, и Библию Линкольна. В 1955 году он получил Библию по случаю окончания воскресной начальной школы в Первой пресвитерианской церкви на Джамейке. что в Нью-Йорке".

Библия Линкольна, по данным Комитета, впервые была использована в 1861 году во время присяги 16-го президента Авраама Линкольна.

После присяги Дональд Трамп объявит свою первую речь в должности 47 президента Соединенных Штатов Америки.

Затем президентский кортеж отправится в Белый дом, там президент Трамп проведет первую встречу со своими советниками и подпишет первые указы. Поделиться

После этого президент поздравит участников парада, который будет проходить по улицам столицы в честь его инаугурации.

Вечером 20 января в Вашингтоне пройдет несколько формальных баллов в честь нового президента, Дональд Трамп посетит каждый из них. Это Бал военных, Бал свободы (на котором ожидается до 12 тысяч человек), а также Бал благотворителей нового главы государства, для доноров, членов новой команды и правительства, друзей.

Капитолий

Кто посетит инаугурацию Трампа

В список гостей инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа и других мер войдут миллиардеры и политические лидеры. Ожидается также участие нескольких бывших президентов.

Бывший президент США Джордж Буш и его супруга Лора Буш посетят инаугурацию Трампа, сообщили в офисе Буша. Кроме того, источники сообщили CNN, что бывшие президентские супруги Билл Клинтон и Хиллари Клинтон также будут на инаугурации. Экспрезидент Барак Обама также пройдет на церемонии.

Согласно двум источникам, ожидается, что на инаугурации также будет присутствовать генеральный директор TikTok Шоу Цзы Чу, который будет сидеть вместе с другими известными гостями.

Генеральный директор Tesla и близкий соратник Трампа Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и генеральный директор Meta Марк Цукерберг также будут присутствовать на инаугурации. Поделиться

Президента Украины Владимира Зеленского официально не приглашали на инаугурацию: в подкасте с американским журналистом Лексом Фридманом он изъявил желание присутствовать, но добавил, что "в гости без приглашения не может". В то же время, по словам Зеленского, вскоре после инаугурации состоится его встреча с Трампом.