Індексація пенсій 2024. ПФУ збільшив виплати пенсіонерам

Пенсійний фонд України 25 березня завершив фінансування пенсій за березень 2024 року. На пенсійні виплати спрямовано 62,1 млрд гривень.

ПФУ збільшив виплати пенсій після індексації

ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки в лютому на пенсії було спрямовано 57,9 млрд гривень.

Це не означає, що середній розмір пенсій зріс на 7,25%, оскільки кількість пенсіонерів могла змінитися.

Чи передбачається зростання виплат усіх пенсіонерів

Пенсійний фонд України звертає увагу на те, що вже в березні 2022 року розпочнеться масштабна індексація пенсійних виплат.

За словами представників ПФУ, окрім перерахунку заплановане впровадження системи пенсійних балів.

Це нововведення має дозволити значно підвищувати пенсії тих, хто отримує виплати, які нараховувались за старою формулою.

Окрім того, наголошується, що вже квітні відбудеться нова хвиля зростання мінімальної зарплати на 900 гривень - після цього вона сягне 8 тисяч гривень.

Це означає, що пенсіонери старше 65 років, які набули повний страховий стаж будуть отримувати мінімальні пенсійні виплати у сумі 3 200 гривень.

Також Пенсійний фонд обіцяє провести перерахунок пенсій у тих громадян, які продовжували працювати. Їм додадуть набутий стаж.