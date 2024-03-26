Индексация пенсий 2024 года. ПФУ увеличил выплаты пенсионерам
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Экономика
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Индексация пенсий 2024 года. ПФУ увеличил выплаты пенсионерам

ПФУ
пенсии
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Пенсионный фонд Украины 25 марта завершил финансирование пенсий за март 2024 года. На пенсионные выплаты направлено 62,1 млрд. гривен.

ПФУ увеличил выплаты пенсий после индексации

ПФУ увеличило финансирование пенсий на 7,25%, поскольку в феврале на пенсии было направлено 57,9 млрд гривен.

Это не означает, что средний размер пенсий вырос на 7,25%, поскольку количество пенсионеров могло измениться.

Предусматривается рост выплат всех пенсионеров

Пенсионный фонд Украины обращает внимание, что уже в марте 2022 года начнется масштабная индексация пенсионных выплат.

По словам представителей ПФУ, помимо перерасчета запланировано внедрение системы пенсионных баллов.

Это нововведение должно позволить значительно повышать пенсии получающих выплаты, которые начислялись по старой формуле.

Кроме того, отмечается, что уже в апреле состоится новая волна роста минимальной зарплаты на 900 гривен - после этого она достигнет 8 тысяч гривен.

Это означает, что пенсионеры старше 65 лет, приобретшие полный страховой стаж, будут получать минимальные пенсионные выплаты в сумме 3 200 гривен.

Также Пенсионный фонд обещает провести перерасчет пенсий у граждан, которые продолжали работать. Им прибавят приобретенный стаж.

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