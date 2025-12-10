Індійські нафтопереробні компанії знову купують нафту РФ — яка причина

Індія знову купує російську нафту

За даними джерел видання, державні Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали близько 10 партій несанкціонованої російської нафти. Hindustan Petroleum Corp. очікує постачання в січні.

Ще один великий імпортер Nayara Energy не припиняв закупівель навіть після того, як ЄС вніс компанію до чорного списку. Разом ці чотири компанії забезпечили понад 60% усього імпорту нафти Індії у 2025 році, згідно з аналітикою Kpler.

Однак найбільша інтрига — відсутність на ринку Reliance Industries Ltd.

Конгломерат, який донедавна був головним покупцем російської нафти в Індії, практично припинив імпорт, навіть за довгостроковим контрактом із "Роснефтью" на 500 000 барелів на добу.

За словами джерел, компанія побоюється потрапити під санкції США та ЄС.

Ціни на російську нафту для індійських трейдерів нині становлять 40-45 доларів за барель, що утримує попит навіть на “сірих” маршрутах.

Очікується, що імпорт російської сирої нафти до Індії знизиться з пікових 2 млн барелів на добу (у червні) до 1,3 млн у грудні, а в січні — ще нижче.

Попри зменшення обсягів, питання залишається відкритим: чи задовольнять ці скорочення адміністрацію Трампа?

Вашингтон звинувачує Індію у фінансуванні війни Росії та наполягає на радикальному зменшенні співпраці з Кремлем. Торгівельна угода між США та Індією все ще не підписана.

Аналітики Kpler зазначають, що Reliance очікує ще одну поставку — танкер Aqua Titan, який має прибути до порту Джамнагар 17 грудня. Однак через відсутність сигналів від багатьох суден, що проходять через Червоне море, не виключено, що інші вантажі все ще можуть прямувати до Індії.

Якщо Reliance остаточно відійде від російської нафти, "Роснефть" змушена буде шукати нові ринки збуту.