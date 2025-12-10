Індійські нафтопереробні компанії знову купують нафту РФ — яка причина

Частина великих індійських нафтопереробних компаній активно шукає нові партії російської нафти, попри санкційні ризики та тиск Заходу.
Головні тези:
- Частина великих індійських нафтопереробних компаній відновлює закупівлі російської нафти, ігноруючи санкції та тиск Заходу.
- Індійські компанії Indian Oil Corp., Bharat Petroleum Corp. та Hindustan Petroleum Corp. залишаються активними у закупівлях російської нафти.
- Reliance Industries Ltd., колишній головний покупець російської нафти в Індії, майже повністю припинив імпорт через страх перед санкціями США та ЄС.
Індія знову купує російську нафту
За даними джерел видання, державні Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp. придбали близько 10 партій несанкціонованої російської нафти. Hindustan Petroleum Corp. очікує постачання в січні.
Ще один великий імпортер Nayara Energy не припиняв закупівель навіть після того, як ЄС вніс компанію до чорного списку. Разом ці чотири компанії забезпечили понад 60% усього імпорту нафти Індії у 2025 році, згідно з аналітикою Kpler.
Однак найбільша інтрига — відсутність на ринку Reliance Industries Ltd.
За словами джерел, компанія побоюється потрапити під санкції США та ЄС.
Ціни на російську нафту для індійських трейдерів нині становлять 40-45 доларів за барель, що утримує попит навіть на “сірих” маршрутах.
Очікується, що імпорт російської сирої нафти до Індії знизиться з пікових 2 млн барелів на добу (у червні) до 1,3 млн у грудні, а в січні — ще нижче.
Попри зменшення обсягів, питання залишається відкритим: чи задовольнять ці скорочення адміністрацію Трампа?
Вашингтон звинувачує Індію у фінансуванні війни Росії та наполягає на радикальному зменшенні співпраці з Кремлем. Торгівельна угода між США та Індією все ще не підписана.
Якщо Reliance остаточно відійде від російської нафти, "Роснефть" змушена буде шукати нові ринки збуту.
Нагадаємо, що у жовтні США ввели санкції проти російських енергетичних гігантів — "Роснефти" та "Лукойлу". Після оголошення цих обмежень ринкова вартість обох корпорацій різко просіла, а компаніям довелося розпочати продаж іноземних активів.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-