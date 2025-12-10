Индийские нефтеперерабатывающие компании снова покупают нефть РФ — какая причина
Индийские нефтеперерабатывающие компании снова покупают нефть РФ — какая причина

Индия
Источник:  Bloomberg

Часть крупных индийских нефтеперерабатывающих компаний активно ищет новые партии российской нефти, несмотря на санкционные риски и давление на Запад.

Главные тезисы

  • Индийские нефтеперерабатывающие компании, такие как Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., возобновляют закупки российской нефти, игнорируя санкции и давление Запада.
  • Reliance Industries Ltd., бывший главный покупатель российской нефти в Индии, почти полностью прекратил импорт из-за страха перед санкциями США и ЕС.
  • Цены на российскую нефть для индийских трейдеров находятся на уровне 40-45 долларов за баррель, что способствует удержанию спроса.

Индия снова покупает российскую нефть

По данным источников издания, государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели около 10 партий несанкционированной российской нефти. Хиндустан Petroleum Corp. ожидает поставок в январе.

Еще один крупный импортер Nayara Energy не прекращал закупки даже после того, как ЕС внес компанию в черный список. Итого эти четыре компании обеспечили более 60% всего импорта нефти Индии в 2025 году, согласно аналитике Kpler.

Однако самая большая интрига — отсутствие на рынке Reliance Industries Ltd.

Конгломерат, который недавно был главным покупателем российской нефти в Индии, практически прекратил импорт, даже по долгосрочному контракту с "Роснефтью" на 500 000 баррелей в сутки.

По словам источников, компания боится попасть под санкции США и ЕС.

Цены на российскую нефть для индийских трейдеров сейчас составляют 40-45 долларов за баррель, что удерживает спрос даже на "серых" маршрутах.

Ожидается, что импорт российской сырой нефти в Индию снизится с пиковых 2 млн баррелей в сутки (в июне) до 1,3 млн в декабре, а в январе еще ниже.

Несмотря на уменьшение объемов, вопрос остается открытым: удовлетворят ли эти сокращения администрацию Трампа?

Вашингтон обвиняет Индию в финансировании войны России и настаивает на радикальном уменьшении сотрудничества с Кремлем. Торговое соглашение между США и Индией все еще не подписано.

Аналитики Kpler отмечают, что Reliance ожидает еще одну поставку — танкер Aqua Titan, который должен прибыть в порт Джамнагар 17 декабря. Однако из-за отсутствия сигналов от многих судов, проходящих через Красное море, не исключено, что другие грузы все еще могут следовать в Индию.

Если Reliance окончательно отойдет от российской нефти, "Роснефть" будет вынуждена искать новые рынки сбыта.

Напомним, что в октябре США ввели санкции против российских энергетических гигантов — "Роснефти" и "Лукойла". После оглашения этих ограничений рыночная стоимость обеих корпораций резко просела, а компаниям пришлось начать продажу иностранных активов.

