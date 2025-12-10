Индийские нефтеперерабатывающие компании снова покупают нефть РФ — какая причина

Часть крупных индийских нефтеперерабатывающих компаний активно ищет новые партии российской нефти, несмотря на санкционные риски и давление на Запад.
Главные тезисы
- Индийские нефтеперерабатывающие компании, такие как Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp., возобновляют закупки российской нефти, игнорируя санкции и давление Запада.
- Reliance Industries Ltd., бывший главный покупатель российской нефти в Индии, почти полностью прекратил импорт из-за страха перед санкциями США и ЕС.
- Цены на российскую нефть для индийских трейдеров находятся на уровне 40-45 долларов за баррель, что способствует удержанию спроса.
Индия снова покупает российскую нефть
По данным источников издания, государственные Indian Oil Corp. и Bharat Petroleum Corp. приобрели около 10 партий несанкционированной российской нефти. Хиндустан Petroleum Corp. ожидает поставок в январе.
Еще один крупный импортер Nayara Energy не прекращал закупки даже после того, как ЕС внес компанию в черный список. Итого эти четыре компании обеспечили более 60% всего импорта нефти Индии в 2025 году, согласно аналитике Kpler.
Однако самая большая интрига — отсутствие на рынке Reliance Industries Ltd.
По словам источников, компания боится попасть под санкции США и ЕС.
Цены на российскую нефть для индийских трейдеров сейчас составляют 40-45 долларов за баррель, что удерживает спрос даже на "серых" маршрутах.
Ожидается, что импорт российской сырой нефти в Индию снизится с пиковых 2 млн баррелей в сутки (в июне) до 1,3 млн в декабре, а в январе еще ниже.
Несмотря на уменьшение объемов, вопрос остается открытым: удовлетворят ли эти сокращения администрацию Трампа?
Вашингтон обвиняет Индию в финансировании войны России и настаивает на радикальном уменьшении сотрудничества с Кремлем. Торговое соглашение между США и Индией все еще не подписано.
Если Reliance окончательно отойдет от российской нефти, "Роснефть" будет вынуждена искать новые рынки сбыта.
Напомним, что в октябре США ввели санкции против российских энергетических гигантов — "Роснефти" и "Лукойла". После оглашения этих ограничений рыночная стоимость обеих корпораций резко просела, а компаниям пришлось начать продажу иностранных активов.
Больше по теме
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-