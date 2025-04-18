Ініціатива G7 ERA. Україна отримає від Японії близько 3 млрд дол

Україна та Японія підписали угоду про надання Києву кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд дол США), що погашатиметься коштом доходів від заморожених російських активів.
Головні тези:
- Україна та Японія підписали угоду про надання Києву кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн, що погашатиметься коштом доходів від заморожених російських активів.
- Кредит обслуговуватиметься упродовж 30 років та буде спрямований на підтримку пріоритетних бюджетних потреб та розвиток України.
- Ініціатива країн G7 ERA передбачає спрямування Україні 50 млрд доларів, що є важливим етапом у фінансовій підтримці країни в умовах російської агресії.
Україна отримає від Японії 3 млрд кредиту
18 квітня міністр фінансів України Сергій Марченко та Надзвичайний і Повноважний Посол Японії в Україні Масаші Накаґоме підписали Угоду в формі обміну нотами. Вона передбачає надання Україні кредиту обсягом до 471,9 млрд японських єн (близько 3 млрд дол США.
Кошти є частиною механізму Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) країн G7 загальним обсягом близько 50 млрд дол США.
Як пояснили в Мінфіні, фінансування надається на 30 років. Кредит буде обслуговуватися і погашатися коштом майбутніх прибутків, отриманих від знерухомлених російських суверенних активів.
Марченко висловив вдячність уряду та народу Японії за цю критично важливу для нас підтримку та за всю фінансову допомогу, яку ми отримали з початку повномасштабного вторгнення Росії.
Він додав, що за три останніх роки Японія вже надала бюджетну підтримку Україні на понад 8,5 млрд дол США.
Ініціатива країн G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) передбачає спрямування Україні 50 млрд дол, з яких 20 млрд дол надасть Європейський Союз.
У грудні 2024 року Україна підписала угоду з ЄС про створення Механізму кредитного співробітництва для України (ULCM), який дозволить використовувати доходи від заморожених активів РФ для погашення позик на суму до 45 млрд євро в межах ініціативи G7 (ERA).
У межах механізму ERA в грудні минулого року Україні надійшов 1 млрд дол. від Сполучених Штатів. У січні цього року перші 3 млрд євро із власної частини кредиту переказав Україні Європейський Союз.
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