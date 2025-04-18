Инициатива G7 ERA. Украина получит от Японии около 3 млрд долл

Украина и Япония подписали соглашение о предоставлении Киеву кредита в объеме до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долл. США), которое будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов.

Украина получит от Японии 3 млрд долл кредита

18 апреля министр финансов Украины Сергей Марченко и Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине Масаши Накагоме подписали Соглашение в форме обмена нотами. Она предусматривает предоставление Украине кредита в объеме до 471,9 млрд японских иен (около 3 млрд долл. США).

Средства являются частью механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA) стран G7 общим объемом около 50 млрд долл. США.

Как пояснили в Минфине, финансирование предоставляется на 30 лет. Кредит будет обслуживаться и погашаться на средства будущих доходов, полученных от обездвиженных российских суверенных активов.

Привлеченные средства будут направлены для поддержания приоритетных бюджетных потребностей и содействия восстановлению и развитию Украины. Поделиться

Марченко выразил благодарность правительству и народу Японии за эту критически важную для нас поддержку и за всю финансовую помощь, которую мы получили с начала полномасштабного вторжения России.

Он добавил, что за три последних года Япония уже предоставила бюджетную поддержку Украине более чем на 8,5 млрд долл. США.

Инициатива стран G7 Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) предусматривает направление Украине 50 млрд долл., из которых 20 млрд долл. предоставит Европейский Союз.

В декабре 2024 года Украина подписала соглашение с ЕС о создании Механизма кредитного сотрудничества для Украины (ULCM), который позволит использовать доходы от замороженных активов РФ для погашения ссуд на сумму до 45 млрд евро в рамках инициативы G7 (ERA).

В рамках механизма ERA в декабре прошлого года в Украине поступил 1 млрд дол. от Соединенных Штатов. В январе этого года первые 3 млрд евро из собственной части кредита перечислил Украине Европейский Союз.