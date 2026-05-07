"Інкубатор тероризму". Адміністрація Трампа звинуватила Європу у безконтрольній міграційній політиці

Адміністрація президента США Дональда Трампа в новій контртерористичній стратегії звинуватила Європу в тому, що континент є "інкубатором тероризму", який підживлюється масовою міграцією.
Головні тези:
- Адміністрація Трампа називає Європу “інкубатором тероризму” через нібито безконтрольну міграційну політику.
- За новою стратегією, наркокартелі у Північній і Південній Америці визначені як головна мета для боротьби з тероризмом.
У Трампа накинулися на Європу через “безконтрольну міграційну політику”
У цій стратегії наркокартелі в Північній і Південній Америці назвали головною метою і центром зусиль у боротьбі з тероризмом. Однак все ж найжорсткіші формулювання стосуються Європи.
Зазначається, що європейські країни залишаються "головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом", однак "Європа перебуває під серйозною загрозою і є одночасно ціллю терористів та інкубатором терористичних загроз".
Наголошується, що саме безконтрольна масова міграція до Європи стала каналом перекидання терористів.
Також США підкреслюють, що Європа повинна негайно значно збільшити свої контртерористичні зусилля, щоб "зупинити свій занепад".
Координатор з боротьби з тероризмом Себастьян Горка заявив, що представники адміністрації зустрінуться з союзниками пізніше цього тижня, щоб обговорити, як вони можуть зміцнити свої стратегії боротьби з тероризмом.
