"Інкубатор тероризму". Адміністрація Трампа звинуватила Європу у безконтрольній міграційній політиці
Категорія
Політика
Дата публікації

"Інкубатор тероризму". Адміністрація Трампа звинуватила Європу у безконтрольній міграційній політиці

США
Джерело:  The Guardian

Адміністрація президента США Дональда Трампа в новій контртерористичній стратегії звинуватила Європу в тому, що континент є "інкубатором тероризму", який підживлюється масовою міграцією.

Головні тези:

  • Адміністрація Трампа називає Європу “інкубатором тероризму” через нібито безконтрольну міграційну політику.
  • За новою стратегією, наркокартелі у Північній і Південній Америці визначені як головна мета для боротьби з тероризмом.

У Трампа накинулися на Європу через “безконтрольну міграційну політику”

У цій стратегії наркокартелі в Північній і Південній Америці назвали головною метою і центром зусиль у боротьбі з тероризмом. Однак все ж найжорсткіші формулювання стосуються Європи.

Всім ясно, що добре організовані ворожі групи використовують відкриті кордони та пов’язані з ними глобалістські ідеали. Чим більше ці чужі культури розростаються і чим довше зберігається нинішня європейська політика, тим більше гарантований тероризм.

Зазначається, що європейські країни залишаються "головними та довгостроковими партнерами США у боротьбі з тероризмом", однак "Європа перебуває під серйозною загрозою і є одночасно ціллю терористів та інкубатором терористичних загроз".

Наголошується, що саме безконтрольна масова міграція до Європи стала каналом перекидання терористів.

Також США підкреслюють, що Європа повинна негайно значно збільшити свої контртерористичні зусилля, щоб "зупинити свій занепад".

Нова критика на адресу Європи з'явилася всього через кілька місяців після того, як у новій стратегії національної безпеки Трампа було заявлено, що континенту загрожує "знищення цивілізації" через імміграцію.

Координатор з боротьби з тероризмом Себастьян Горка заявив, що представники адміністрації зустрінуться з союзниками пізніше цього тижня, щоб обговорити, як вони можуть зміцнити свої стратегії боротьби з тероризмом.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Адміністрація Трампа виправдовує вбивцю протестувальника у Міннеаполісі — що відомо
Міннеаполіс
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Адміністрація Трампа пропонує план роззброєння терористам ХАМАС у Газі
Білий дім
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Адміністрація Трампа представила проєкт гігантської тріумфальної арки у Вашингтоні
арка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?