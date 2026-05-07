"Инкубатор терроризма". Администрация Трампа обвинила Европу в бесконтрольной миграционной политике
Источник:  The Guardian

Администрация президента США Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии обвинила Европу в том, что континент является "инкубатором терроризма", подпитываемым массовой миграцией.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа обвинила Европу в якобы бесконтрольной миграционной политике, считая континент 'инкубатором терроризма'.
  • Главной целью борьбы с терроризмом по новой стратегии стали наркокартели в Северной и Южной Америке.

У Трампа набросились на Европу из-за "бесконтрольной миграционной политики"

В этой стратегии наркокартели в Северной и Южной Америке назвали главной целью и центром усилий по борьбе с терроризмом. Однако все же самые жесткие формулировки касаются Европы.

Всем ясно, что хорошо организованные вражеские группы используют открытые границы и связанные с ними глобалистские идеалы. Чем больше эти чужие культуры разрастаются и чем дольше сохраняется нынешняя европейская политика, тем больше гарантирован терроризм.

Отмечается, что европейские страны остаются "главными и долгосрочными партнерами США по борьбе с терроризмом", однако "Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".

Отмечается, что именно бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом опрокидывания террористов.

Также США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".

Новая критика в адрес Европы появилась спустя всего несколько месяцев после того, как в новой стратегии национальной безопасности Трампа было заявлено, что континенту грозит "уничтожение цивилизации" из-за иммиграции.

Координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что представители администрации встретятся с союзниками позже на этой неделе, чтобы обсудить, как они могут укрепить свои стратегии борьбы с терроризмом.

