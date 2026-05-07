"Инкубатор терроризма". Администрация Трампа обвинила Европу в бесконтрольной миграционной политике

Администрация президента США Дональда Трампа в новой контртеррористической стратегии обвинила Европу в том, что континент является "инкубатором терроризма", подпитываемым массовой миграцией.
Главные тезисы
- Администрация Трампа обвинила Европу в якобы бесконтрольной миграционной политике, считая континент 'инкубатором терроризма'.
- Главной целью борьбы с терроризмом по новой стратегии стали наркокартели в Северной и Южной Америке.
У Трампа набросились на Европу из-за "бесконтрольной миграционной политики"
В этой стратегии наркокартели в Северной и Южной Америке назвали главной целью и центром усилий по борьбе с терроризмом. Однако все же самые жесткие формулировки касаются Европы.
Отмечается, что европейские страны остаются "главными и долгосрочными партнерами США по борьбе с терроризмом", однако "Европа находится под серьезной угрозой и является одновременно целью террористов и инкубатором террористических угроз".
Отмечается, что именно бесконтрольная массовая миграция в Европу стала каналом опрокидывания террористов.
Также США подчеркивают, что Европа должна немедленно значительно увеличить свои контртеррористические усилия, чтобы "остановить свой упадок".
Координатор по борьбе с терроризмом Себастьян Горка заявил, что представители администрации встретятся с союзниками позже на этой неделе, чтобы обсудить, как они могут укрепить свои стратегии борьбы с терроризмом.
