Администрация Трампа оправдывает убийцу протестующего в Миннеаполисе — что известно
Администрация Трампа оправдывает убийцу протестующего в Миннеаполисе — что известно

протест
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

Администрация Трампа оправдала убийство Алекса Претти в Миннеаполисе, утверждая, что он сам напал на офицеров и заставил их стрелять в целях самообороны.

Главные тезисы

  • Администрация Трампа оправдывает убийство протестующего в Миннеаполисе как действие в рамках самообороны, но видео очевидцев свидетельствует об обратном.
  • Ситуация с убийством вызывает возмущение и неоднозначные реакции в обществе США и среди политиков.

Администрация Трампа оправдала убийство Алекса Претти агентом ICE

Эта версия противоречит видео, записано очевидцами событий.

На видео видно, что 37-летний мужчина держит в руке телефон и пытается помочь протестующим, которых агенты свергли на землю. Претти снимает, как федеральный агент отталкивает одну женщину и толкает другую на землю. Человек встает между агентами и женщинами, затем поднимает левую руку, чтобы защититься, когда агент применяет газовый баллончик.

Затем несколько агентов схватили Претти и поставили его на колени. Кто-то выкрикивает что-то похожее на предупреждение о пистолете. Далее на видео видно, как один из агентов вынул пистолет из пояса Претти, отошел от группы. Через мгновение офицер направил пистолет в спину мужчины и произвел четыре выстрела.

Убийство уже второго протестующего может стать причиной нового шатдауна в США. Ряд сенаторов-демократов уже заявил, что не будет голосовать за законопроект о финансировании федеральных ведомств из-за выделения средств на Департамент внутренней безопасности (DHS).

Действия миграционной службы оправдал также министр финансов США Бессент, отметив, что хотя ему и «жалко, что джентльмен мертв, но он принес оружие на мирный протест».

В ответ журналист отметил, что в Штатах действует вторая поправка к Конституции, гарантирующая гражданам право на свободное владение и ношение оружия, в том числе на протестах.

