Адміністрація Трампа виправдовує вбивцю протестувальника у Міннеаполісі — що відомо

Адміністрація Трампа виправдала вбивство Алекса Претті у Міннеаполісі, стверджуючи, що він сам напав на офіцерів та змусив їх стріляти в цілях самооборони.

Ця версія суперечить відео, яке записали очевидці подій.

На відео видно, що 37-річний чоловік тримає в руці телефон та намагається допомогти протестувальникам, яких агенти повалили на землю. Претті знімає, як федеральний агент відштовхує одну жінку та штовхає іншу на землю. Чоловік встає між агентами та жінками, потім піднімає ліву руку, щоб захиститися, коли агент застосовує газовий балончик.

Потім кілька агентів схопили Претті та поставили його на коліна. Хтось вигукує щось, схоже на попередження про пістолет. Далі на відео видно, як один з агентів вийняв пістолет з пояса Претті, відійшов від групи. За мить офіцер направив пістолет у спину чоловіка та зробив чотири постріли.

Вбивство вже другого протестувальника може стати причиною нового шатдауну у США. Низка сенаторів-демократів вже заявила, що не голосуватиме за законопроєкт про фінансування федеральних відомств через виділення коштів на Департамент внутрішньої безпеки (DHS).

Дії міграційної служби виправдав також міністр фінансів США Бессент, зазначивши, що хоча йому і «шкода, що джентльмен мертвий, але він приніс зброю на мирний протест».

У відповідь журналіст зазначив, що у Штатах діє друга поправка до Конституції, яка гарантує громадянам право на вільне володіння та носіння зброї, у тому числі на протестах.