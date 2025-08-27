Іноземний бізнес профінансував податками мільйон солдатів армії РФ у 2024 році

Іноземний бізнес в Росії за 2024 рік сплатив Кремлю понад 20 млрд дол податків. Цього вистачило б, щоб профінансувати мільйон нових солдатів для російської армії.
Головні тези:
- Іноземний бізнес у Росії сплатив понад 20 млрд доларів податків у 2024 році, що дозволило б профінансувати мільйон нових солдатів для російської армії.
- П'ять компаній, які сплатили найбільше податків до російського бюджету, включають Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris International, Japan Tobacco International та Leroy Merlin.
- Присутність іноземного бізнесу на російському ринку становить загрозу економічній безпеці країн Заходу, оскільки фінансова участь компаній субсидує закупівлю зброї та військових зарплат.
Іноземний бізнес у Росії фінансує армію країни-агресорки
Видання посилається на ексклюзивні дані, які надали група B4Ukraine та Інститут Київської школи економіки (KSE).
Згідно з ними, тільки за 2024 рік іноземні компанії в РФ сплатили щонайменше 20 мільярдів доларів податків.
Цієї суми було б достатньо, щоб оплатити прийняття на контрактну службу мільйона солдатів у російській армії за найдорожчими розцінками - такі зараз діють у Кемеровській області РФ, де солдат за підписання контракту отримує 18,4 тисячі доларів.
Загалом з 2022 року іноземний бізнес сплатив у Росії 60 мільярдів доларів податків. Це половина російського воєнного бюджету на 2025 рік.
Хто сплатив найбільше податків
Серед усіх іноземних компаній, які досі мають бізнес у Росії, виділено п'ять компаній, які у 2024 році сплатили найбільше податків до російського бюджету:
Raiffeisen Bank, фінансові послуги (Австрія) - 402 млн доларів;
Chery Automobile, виробник автомобілів (Китай) - 222 млн доларів;
Philip Morris International, тютюнова компанія (багатонаціональна) - 220 млн доларів;
Japan Tobacco International, тютюнова компанія (Японія) - 182 млн доларів;
Leroy Merlin, ритейл товарів для дому та садівництва (Франція) - 128 млн доларів.
Видання запросило коментарі у представників Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris та Leroy Merlin електронною поштою. В JTI відповіли окремо - заявили, що компанія працює по всьому світу незалежно від санкцій, а податки від тютюнових виробів все одно сплачуватимуться в Росії незалежно від того, хто буде власником російських активів компанії.
B4Ukraine та KSE зі свого боку заявили, що присутність іноземного бізнесу на російському ринку - це не просто економічна проблема для G7 та союзників, а пряма загроза економічній безпеці країн Заходу.
Роблячи значні податкові внески до військового фонду Росії, іноземні компанії фактично субсидують закупівлю зброї та виплату військових зарплат. Їхня фінансова участь безпосередньо підриває обороноздатність України та сприяє ширшій регіональній небезпеці.
