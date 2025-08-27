Иностранный бизнес профинансировал налогами миллион солдат армии РФ в 2024 году

Иностранный бизнес в России за 2024 год уплатил Кремлю более 20 млрд долл. налогов. Этого хватило бы, чтобы профинансировать миллион новых солдат для русской армии.

Иностранный бизнес в России финансирует армию страны-агрессорки

Издание ссылается на эксклюзивные данные, предоставленные группой B4Ukraine и Институтом Киевской школы экономики (KSE).

Согласно им, только за 2024 год иностранные компании в РФ уплатили не менее 20 миллиардов долларов налогов.

Этой суммы было бы достаточно, чтобы оплатить принятие на контрактную службу миллиона солдат в российской армии по самым дорогим расценкам — такие сейчас действуют в Кемеровской области РФ, где солдат за подписание контракта получает 18,4 тысяч долларов.

В общей сложности с 2022 года иностранный бизнес уплатил в России 60 миллиардов долларов налогов. Это половина российского военного бюджета на 2025 год.

Кто заплатил больше всего налогов

Среди всех иностранных компаний, до сих пор имеющих бизнес в России, выделено пять компаний, которые в 2024 году уплатили больше налогов в российский бюджет:

Raiffeisen Bank, финансовые услуги (Австрия) — 402 млн долларов;

Chery Automobile, производитель автомобилей (Китай) — 222 млн долларов;

Philip Morris International, табачная компания (многонациональная) — 220 млн долларов;

Japan Tobacco International, табачная компания (Япония) — 182 млн долларов;

Leroy Merlin, ритейл товаров для дома и садоводства (Франция) — 128 млн долларов.

Издание пригласило комментарии у представителей Raiffeisen Bank, Chery Automobile, Philip Morris и Leroy Merlin по электронной почте. В JTI ответили отдельно — заявили, что компания работает по всему миру независимо от санкций, а налоги от табачных изделий все равно будут уплачиваться в России независимо от того, кто будет владельцем российских активов компании.

JTI работает по всему миру и продолжает свою производственную и сбытовую деятельность в России в полном соответствии со всеми действующими нормами... Мы продолжаем внимательно следить за законодательными разработками, а также ситуацией на местах и просматриваем наши варианты. Поделиться

B4Ukraine и KSE со своей стороны заявили, что присутствие иностранного бизнеса на российском рынке — это не просто экономическая проблема для G7 и союзников, а прямая угроза экономической безопасности стран Запада.