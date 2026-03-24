Інсайдер анонсував "наймасштабніше оновлення iPhone за всю історію"

Компанія Apple активно готується до “наймасштабнішого оновлення iPhone” у своїй історії. Такою неочікуваною звісткою поділився оглядач Bloomberg Марк Гурман, який спеціалізується на інсайдерській інформації.

Нове оновлення iPhone — що замислила Apple

За словами інсайдерів, компанія планує одразу кілька радикальних змін.

Насамперед йдеться про трансформацію зовнішнього вигляду і форм-фактор популярного смартфона.

Марк Гурман має дані про те, що вже за кілька місяців Apple представить свою першу складану модель iPhone.

Інсайдер також зазначає, що це пристрій із дисплеєм, що розгортається. Він буде схожий на Samsung Z Fold.

За його словами, новинка запропонує велику внутрішню панель для відео, ігор та багатозадачності.

Наразі у відкритому доступі немає даних щодо характеристик, попри це достеменно відомо, що iOS 27 стане першою мобільною операційною системою, яку Apple розробляє з орієнтацією на складаний формат.

Раніше вважалося, що пристрій отримає вдосконалений шарнір без помітної складки на місці згину, однакам інженерам Apple не вдалося добитися такого ефекту.