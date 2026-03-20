iPhone 17e вже в Україні — відома ціна
Джерело:  Межа

На українському ринку врешті представили найдоступніший смартфон компанії Apple — iPhone 17e. Одна з його ключових переваг полягає в можливості тривалого використання без підзарядки, що справді дуже зручно в реаліях війни.

Головні тези:

  • Покупці гарантовано отримають захист від води й пилу за стандартом IP68.
  • iPhone 17e має одну 48-Мп Fusion-камеру.

Варто звернути увагу на те, що цей смартфон представлений одразу у двох модифікаціях памʼяті та трьох кольорах:

  • iPhone 17e 256 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 37 999 грн (акційна ціна 34 999 грн)

  • iPhone 17e 512 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 47 999 грн (акційна ціна 44 999 грн)

iPhone 17e може похизуватися 6,1-дюймовим дисплеєм Super Retina XDR із яскравістю до 1200 ніт і захисним склом Ceramic Shield 2.

Окрім того, він забезпечує захист від води й пилу за стандартом IP68.

Смартфон працює на 6-ядерному чипі A19, створеному за 3-нм техпроцесом, і має модем C1X. Також він оснащений 4-ядерною графікою, Neural Accelerator та 16-ядерним Neural Engine.

Команда Apple звертає увагу на те, що цей їхній смартфон може працювати до 26 годин під час перегляду відео.

Ба більше, вказано, що протягом 30 хвилин дротової зарядки можна отримати близько 50% заряду.

Важливим фактором є те, що розробники суттєво удосконалили бездротову зарядку — тепер це Qi2 із потужністю до 15 Вт.

Щодо камери, то iPhone 17e має одну 48-Мп Fusion-камеру, але вона фактично замінює дві завдяки підтримці 2-кратного оптичного зуму.

