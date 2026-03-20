iPhone 17e уже в Украине — известна цена

На украинском рынке наконец-то представили самый доступный смартфон компании Apple — iPhone 17e. Одно из его ключевых преимуществ заключается в возможности длительного использования без подзарядки, что очень удобно в реалиях войны.

Следует обратить внимание на то, что этот смартфон представлен сразу в двух модификациях памяти и трех цветах:

iPhone 17e 256 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 37 999 грн (акционная цена 34 999 грн)

iPhone 17e 512 ГБ (Black, Soft Pink, White) — 47 999 грн (акционная цена 44 999 грн)

iPhone 17e может похвастаться 6,1-дюймовым дисплеем Super Retina XDR с яркостью до 1200 нит и защитным стеклом Ceramic Shield 2.

Кроме того, он обеспечивает защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Смартфон работает на 6-ядерном чипе A19, созданном по 3-нм техпроцессу, и имеет модем C1X. Также он оснащен 4-ядерной графикой, Neural Accelerator и 16-ядерным Neural Engine.

Команда Apple обращает внимание на то, что этот смартфон может работать до 26 часов во время просмотра видео.

Более того, указано, что в течение 30 минут проводной зарядки можно получить около 50% заряда.

Важным фактором является то, что разработчики существенно усовершенствовали беспроводную зарядку — теперь Qi2 с мощностью до 15 Вт.