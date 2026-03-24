Инсайдер анонсировал "самое масштабное обновление iPhone за всю историю"

Компания Apple активно готовится к “самому масштабному обновлению iPhone” в своей истории. Таким неожиданным известием поделился обозреватель Bloomberg Марк Гурман, который специализируется на инсайдерской информации.

Новое обновление iPhone — что задумала Apple

По словам инсайдеров, компания планирует сразу несколько радикальных перемен.

В первую очередь речь идет о трансформации внешнего вида и форм-факторе популярного смартфона.

Марк Гурман располагает данными о том, что уже через несколько месяцев Apple представит свою первую сложную модель iPhone.

Инсайдер также отмечает, что это устройство с разворачивающимся дисплеем. Оно будет похож на Samsung Z Fold.

По его словам, новинка предложит большую внутреннюю панель для видео, игр и многозадачности.

Сейчас в открытом доступе нет данных по характеристикам, несмотря на это, известно, что iOS 27 станет первой мобильной операционной системой, которую Apple разрабатывает с ориентацией на сложный формат.

Ранее считалось, что устройство получит усовершенствованный шарнир без заметной складки на месте сгиба, однако инженерам Apple не удалось добиться такого эффекта.