Инсайдер анонсировал "самое масштабное обновление iPhone за всю историю"
Новое обновление iPhone — что задумала Apple
Источник:  MacRumors

Компания Apple активно готовится к “самому масштабному обновлению iPhone” в своей истории. Таким неожиданным известием поделился обозреватель Bloomberg Марк Гурман, который специализируется на инсайдерской информации.

Главные тезисы

  • Недавно Apple подтвердила разработку полностью "безрамочного iPhone".
  • Именно о таком смартфоне довольно долго мечтал Стив Джобс.

По словам инсайдеров, компания планирует сразу несколько радикальных перемен.

В первую очередь речь идет о трансформации внешнего вида и форм-факторе популярного смартфона.

Марк Гурман располагает данными о том, что уже через несколько месяцев Apple представит свою первую сложную модель iPhone.

Инсайдер также отмечает, что это устройство с разворачивающимся дисплеем. Оно будет похож на Samsung Z Fold.

По его словам, новинка предложит большую внутреннюю панель для видео, игр и многозадачности.

Сейчас в открытом доступе нет данных по характеристикам, несмотря на это, известно, что iOS 27 станет первой мобильной операционной системой, которую Apple разрабатывает с ориентацией на сложный формат.

Ранее считалось, что устройство получит усовершенствованный шарнир без заметной складки на месте сгиба, однако инженерам Apple не удалось добиться такого эффекта.

В 2027 году Apple хочет представить модель с безрамочным дисплеем, что займет всю переднюю панель — фронталка будет находиться под экраном.

