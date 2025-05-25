Інсайдери дізналися вартість літаючої автівки AirCar

Уже в 2026 році словацька компанія Klein Vision має намір офіційно представити гібрид літака й автомобіля під назвою AirCar. За попередніми даними, його ціна може становити від 800 000 тисяч до 1 000 000 доларів.

Що відомо про AirCar

Що важливо розуміти, ще 4 роки тому перша версія цього транспортного засобу отримала офіційний сертифікат льотної придатності від Транспортного управління Словаччини.

За словами представників компанії, це сталося після успішного проведення 70 годин льотних випробувань, під час яких AirCar здійснив понад 200 злетів і посадок.

28 червня 2021 року компанія навіть здійснила перший міжміський рейс — 35-хвилинний переліт з міжнародного аеропорту в Нітрі до міжнародного аеропорту в Братиславі. Поширити

За словами інсайдерів, друга версія цього транспортного засобу пройде випробування цього літа.

Існує висока ймовірність того, що саме вона може незабаром надійти в комерційні продажі.