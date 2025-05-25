Інсайдери дізналися вартість літаючої автівки AirCar
Категорія
Технології
Дата публікації

Інсайдери дізналися вартість літаючої автівки AirCar

Що відомо про AirCar
Джерело:  IFLScience

Уже в 2026 році словацька компанія Klein Vision має намір офіційно представити гібрид літака й автомобіля під назвою AirCar. За попередніми даними, його ціна може становити від 800 000 тисяч до 1 000 000 доларів. 

Головні тези:

  • Компанія Klein Vision вже здійснила перший міжміський рейс на літаючій автівці AirCar, довівши її ефективність.
  • Хвіст та крила цього унікального транспортного засобу можуть змінювати своє положення залежно від режиму - автомобіль або літак. 

Що відомо про AirCar

Що важливо розуміти, ще 4 роки тому перша версія цього транспортного засобу отримала офіційний сертифікат льотної придатності від Транспортного управління Словаччини.

За словами представників компанії, це сталося після успішного проведення 70 годин льотних випробувань, під час яких AirCar здійснив понад 200 злетів і посадок.

28 червня 2021 року компанія навіть здійснила перший міжміський рейс — 35-хвилинний переліт з міжнародного аеропорту в Нітрі до міжнародного аеропорту в Братиславі.

За словами інсайдерів, друга версія цього транспортного засобу пройде випробування цього літа.

Існує висока ймовірність того, що саме вона може незабаром надійти в комерційні продажі.

Хвіст і крила цього транспортного засобу стискаються або розширюються залежно від того, перебуває він у режимі автомобіля чи літака. Він може розвивати швидкість 200 кілометрів за годину на землі та понад 250 кілометрів за годину в повітрі. Дальність його польоту становить 1000 кілометрів.

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