Інсайдери дізналися вартість літаючої автівки AirCar

Уже в 2026 році словацька компанія Klein Vision має намір офіційно представити гібрид літака й автомобіля під назвою AirCar. За попередніми даними, його ціна може становити від 800 000 тисяч до 1 000 000 доларів.
Головні тези:
- Компанія Klein Vision вже здійснила перший міжміський рейс на літаючій автівці AirCar, довівши її ефективність.
- Хвіст та крила цього унікального транспортного засобу можуть змінювати своє положення залежно від режиму - автомобіль або літак.
Що відомо про AirCar
Що важливо розуміти, ще 4 роки тому перша версія цього транспортного засобу отримала офіційний сертифікат льотної придатності від Транспортного управління Словаччини.
За словами представників компанії, це сталося після успішного проведення 70 годин льотних випробувань, під час яких AirCar здійснив понад 200 злетів і посадок.
За словами інсайдерів, друга версія цього транспортного засобу пройде випробування цього літа.
Існує висока ймовірність того, що саме вона може незабаром надійти в комерційні продажі.
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