Инсайдеры узнали стоимость летающего автомобиля AirCar

Уже в 2026 году словацкая компания Klein Vision намерена официально представить гибрид самолета и автомобиля под названием AirCar. По предварительным данным, его цена может составлять от 800 000 000 до 1 000 000 долларов.

Что известно об AirCar

Что важно понимать, еще четыре года назад первая версия этого транспортного средства получила официальный сертификат летной годности от Транспортного управления Словакии.

По словам представителей компании, это произошло после успешного проведения 70 часов летных испытаний, в ходе которых AirCar совершил более 200 взлетов и посадок.

28 июня 2021 года компания даже совершила первый междугородний рейс — 35-минутный перелет из международного аэропорта в Нитри в международный аэропорт в Братиславе. Поделиться

По словам инсайдеров, вторая версия этого транспортного средства пройдет испытание этим летом.

Есть высокая вероятность того, что именно она может вскоре поступить на рынок.