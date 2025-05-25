Инсайдеры узнали стоимость летающего автомобиля AirCar
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Технологии
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Инсайдеры узнали стоимость летающего автомобиля AirCar

Что известно об AirCar
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Источник:  IFLScience

Уже в 2026 году словацкая компания Klein Vision намерена официально представить гибрид самолета и автомобиля под названием AirCar. По предварительным данным, его цена может составлять от 800 000 000 до 1 000 000 долларов.

Главные тезисы

  • Компания Klein Vision уже совершила первый междугородний рейс на летающем автомобиле AirCar, доказав его эффективность.
  • Хвост и крылья этого уникального транспортного средства могут менять свое положение в зависимости от режима – автомобиль или самолет.

Что известно об AirCar

Что важно понимать, еще четыре года назад первая версия этого транспортного средства получила официальный сертификат летной годности от Транспортного управления Словакии.

По словам представителей компании, это произошло после успешного проведения 70 часов летных испытаний, в ходе которых AirCar совершил более 200 взлетов и посадок.

28 июня 2021 года компания даже совершила первый междугородний рейс — 35-минутный перелет из международного аэропорта в Нитри в международный аэропорт в Братиславе.

По словам инсайдеров, вторая версия этого транспортного средства пройдет испытание этим летом.

Есть высокая вероятность того, что именно она может вскоре поступить на рынок.

Хвост и крылья этого транспортного средства сжимаются или расширяются в зависимости от того, находится ли он в режиме автомобиля или самолета. Он может развивать скорость 200 км/ч на земле и более 250 км/ч в воздухе. Дальность его полета составляет 1000 км.

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