Инсайдеры узнали стоимость летающего автомобиля AirCar

Уже в 2026 году словацкая компания Klein Vision намерена официально представить гибрид самолета и автомобиля под названием AirCar. По предварительным данным, его цена может составлять от 800 000 000 до 1 000 000 долларов.
Главные тезисы
- Компания Klein Vision уже совершила первый междугородний рейс на летающем автомобиле AirCar, доказав его эффективность.
- Хвост и крылья этого уникального транспортного средства могут менять свое положение в зависимости от режима – автомобиль или самолет.
Что известно об AirCar
Что важно понимать, еще четыре года назад первая версия этого транспортного средства получила официальный сертификат летной годности от Транспортного управления Словакии.
По словам представителей компании, это произошло после успешного проведения 70 часов летных испытаний, в ходе которых AirCar совершил более 200 взлетов и посадок.
По словам инсайдеров, вторая версия этого транспортного средства пройдет испытание этим летом.
Есть высокая вероятность того, что именно она может вскоре поступить на рынок.
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