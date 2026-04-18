Інсайдери показали новий головний колір iPhone Pro 2026
За словами анонімних джерел, головним новим кольором лінійки iPhone Pro у 2026 році стане Dark Cherry — глибокий винний відтінок червоного.

Головні тези:

  • Найімовірніше, iPhone 18 Pro отримає камеру зі змінною діафрагмою.
  • Проте плани Apple можуть в будь-який момент змінитися, поки не стартувало масове виробництво.

Згідно з даними інсайдерів, офіційні кольори новинок такі — Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray і Silver, пише Macworld.

Вони уже опублікували рендери майбутніх iPhone 18 Pro і Pro Max у деяких кольорах.

Що важливо розуміти, представлена палітра досі знаходиться на стадії розробки.

Фактично це означає, що до масового виробництва команда Apple ще може змінити палітру або виключити окремі варіанти.

Ще один інсайдер розповів журналістам, що компанія планує врешті-реш відмовитися від темних відтінків, тобто чорний і темно-синій можуть залишитися в минулому.

Натомість у центрі уваги опиняться саме яскраві життєрадісні відтінки.

Складаний iPhone Ultra, який вийде разом з iPhone 18 Pro, навпаки, збереже стриману кольорову гаму і буде доступний у білому, сріблястому та темно-синьому відтінках.

