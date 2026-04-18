Инсайдеры показали новый главный цвет iPhone Pro 2026

По словам анонимных источников, главным новым цветом линейки iPhone Pro в 2026 году станет Dark Cherry — глубокий винный оттенок красного.
Главные тезисы
- Скорее всего, iPhone 18 Pro получит камеру со сменной диафрагмой.
- Однако планы Apple могут в любой момент измениться, пока не стартовало массовое производство.
Палитра iPhone Pro в 2026 году — какой она будет
Согласно данным инсайдеров, официальные цвета новинок — Light Blue, Dark Cherry, Dark Gray и Silver, пишет Macworld.
Они уже опубликовали рендеры будущих iPhone 18 Pro и Pro Max в некоторых цветах.
Что важно понимать, представленная палитра до сих пор находится на стадии разработки.
Фактически это означает, что до массового производства команда Apple может изменить палитру или исключить отдельные варианты.
Еще один инсайдер рассказал журналистам, что компания планирует наконец отказаться от темных оттенков, то есть черный и темно-синий могут остаться в прошлом.
В центре внимания окажутся именно яркие жизнерадостные оттенки.
