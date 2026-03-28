Інсайдери показали перше фото iPhone 18

Як вдалося дізнатися анонімним джерелам, команда Apple має намір здивувати своїх шанувальників помітними змінами в довгоочікуваному iPhone 18. Однак поки про кардинальне оновлення фронтальної панелі пристроїв не йдеться.

iPhone 18 — яким він буде?

Згідно з даними видання PhoneArena, кожна з моделей iPhone 18 отримає зменшений виріз Dynamic Island.

Що важливо розуміти, йдеться про більш компактну "пігулку" у верхній частині екрана, де знаходяться фронталка та датчики Face ID.

Анонімні джерела вказують на те, що рамки навколо дисплея змінювати поки не планують

Раніше активно ширилися чутки про, що iPhone 18 отримає підекранний Face ID, а фронтальну камеру перемістять у лівий верхній кут.

Попри це, нещодавні витоки підтверджують сценарій зі зменшенням, а не зникненням Dynamic Island.

Також, цілком імовірно, що Apple змінить стратегію випуску, розділивши релізи:

осіннню 2026-го будуть представлені винятково флагманські iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold,

базовий iPhone 18 і iPhone Air 2 доведеться чекати аж до весни 2027 року.

За попередніми даними, iPhone 18 Pro зможе похизуватися передовим процесором A20 Pro, головною камерою зі змінною діафрагмою та батареєю на рівні з Android-флагманами.