Инсайдеры показали первое фото iPhone 18

Как удалось узнать анонимным источникам, команда Apple намерена удивить своих поклонников заметными изменениями в долгожданном iPhone 18. Однако пока о кардинальном обновлении фронтальной панели устройств речь не идет.

iPhone 18 — каким он будет?

Согласно данным издания PhoneArena, каждая из моделей iPhone 18 получит уменьшенный вырез Dynamic Island.

Что важно понимать, речь идет о более компактной "пилюле" в верхней части экрана, где находятся фронталка и датчики Face ID.

Анонимные источники указывают на то, что рамки вокруг дисплея менять пока не планируют.

Ранее активно распространялись слухи, что iPhone 18 получит подэкранный Face ID, а фронтальную камеру переместят в левый верхний угол.

Несмотря на это, недавние утечки подтверждают сценарий с уменьшением, а не исчезновением Dynamic Island.

Также вполне вероятно, что Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы:

осенью 2026-го будут представлены исключительно флагманские iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold,

базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 придется ждать до весны 2027 года.

По предварительным данным, iPhone 18 Pro сможет похвастаться передовым процессором A20 Pro, главной камерой с переменной диафрагмой и батареей наравне с Android-флагманами.