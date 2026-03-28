Инсайдеры показали первое фото iPhone 18

Как удалось узнать анонимным источникам, команда Apple намерена удивить своих поклонников заметными изменениями в долгожданном iPhone 18. Однако пока о кардинальном обновлении фронтальной панели устройств речь не идет.
Главные тезисы
- Весомые обновления iPhone 18 Pro включают процессор A20 Pro.
- Цветовая палитра iPhone 18 также претерпит изменения - добавят бордовый.
iPhone 18 — каким он будет?
Согласно данным издания PhoneArena, каждая из моделей iPhone 18 получит уменьшенный вырез Dynamic Island.
Что важно понимать, речь идет о более компактной "пилюле" в верхней части экрана, где находятся фронталка и датчики Face ID.
Анонимные источники указывают на то, что рамки вокруг дисплея менять пока не планируют.
Ранее активно распространялись слухи, что iPhone 18 получит подэкранный Face ID, а фронтальную камеру переместят в левый верхний угол.
Несмотря на это, недавние утечки подтверждают сценарий с уменьшением, а не исчезновением Dynamic Island.
Также вполне вероятно, что Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы:
осенью 2026-го будут представлены исключительно флагманские iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold,
базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 придется ждать до весны 2027 года.
По предварительным данным, iPhone 18 Pro сможет похвастаться передовым процессором A20 Pro, главной камерой с переменной диафрагмой и батареей наравне с Android-флагманами.
Цветовую палитру на этот раз освежит бордовый.
