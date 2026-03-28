Категория
Технологии
Дата публикации

Инсайдеры показали первое фото iPhone 18

Читати українською
Источник:  PhoneArena

Как удалось узнать анонимным источникам, команда Apple намерена удивить своих поклонников заметными изменениями в долгожданном iPhone 18. Однако пока о кардинальном обновлении фронтальной панели устройств речь не идет.

Главные тезисы

  • Весомые обновления iPhone 18 Pro включают процессор A20 Pro.
  • Цветовая палитра iPhone 18 также претерпит изменения - добавят бордовый.

Согласно данным издания PhoneArena, каждая из моделей iPhone 18 получит уменьшенный вырез Dynamic Island.

Что важно понимать, речь идет о более компактной "пилюле" в верхней части экрана, где находятся фронталка и датчики Face ID.

Анонимные источники указывают на то, что рамки вокруг дисплея менять пока не планируют.

Ранее активно распространялись слухи, что iPhone 18 получит подэкранный Face ID, а фронтальную камеру переместят в левый верхний угол.

Фото: phonearena.com

Несмотря на это, недавние утечки подтверждают сценарий с уменьшением, а не исчезновением Dynamic Island.

Также вполне вероятно, что Apple изменит стратегию выпуска, разделив релизы:

  • осенью 2026-го будут представлены исключительно флагманские iPhone 18 Pro/Pro Max/Fold,

  • базовый iPhone 18 и iPhone Air 2 придется ждать до весны 2027 года.

По предварительным данным, iPhone 18 Pro сможет похвастаться передовым процессором A20 Pro, главной камерой с переменной диафрагмой и батареей наравне с Android-флагманами.

Цветовую палитру на этот раз освежит бордовый.

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?