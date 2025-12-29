Інсайдери прогнозують телефонну розмову між Зеленським і Путіним

Президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити телефоном з нелегітимним президентом РФ Володимиром Путіним.
Головні тези:
- Інсайдери прогнозують можливу телефонну розмову між президентами Зеленським і Путіним, що може стати важливим кроком у мирному процесі.
- Зустріч Трампа та Зеленського може сприяти встановленню прямого контакту між лідерами України та Росії.
- Останні спроби Зеленського відновити діалог з Путіним зазнали невдачі через напружені відносини між країнами та відмову російського президента.
Чи поговорить Зеленський із Путіним — думка інсайдерів
За словами джерела, цьому може сприяти вчорашня зустріч Трампа і Зеленського в Мар-а-Лаго.
Недільні переговори президента Дональда Трампа і Володимира Зеленського можуть прокласти шлях до першої за більш ніж п'ять років телефонної розмови Зеленського з... Володимиром Путіним, — пише видання з посиланням на джерело, яке знайоме з перебігом обговорень.
І хоч зустріч у Флориді було представлено як крок уперед у мирних зусиллях під керівництвом Трампа, джерело додало, що забезпечення прямої телефонної розмови Зеленського і Путіна стало б "дипломатичною перемогою" для президента США.
Причому воно зазначило, що якби Путін поговорив учора, то це було б найбільше досягнення в мирному процесі.
Також він додав, що Трамп, судячи з усього, є найуспішнішим посередником, оскільки "Путін і Зеленський сприймають один одного емоційно, а це є викликом".
Крім того, джерело висловилося про вчорашні переговори. За його словами, у центрі обговорень перебував підтримуваний США мирний план із 20 пунктів, який було розроблено за підсумками кількох тижнів переговорів.
Документ вимагатиме компромісу як з боку Києва, так і з боку Москви, "щоб залучити Зеленського і, можливо, провести з ним прямі переговори". Тут знову таки, йдеться, судячи з усього, про прямі переговори з російською стороною або ж самим Путіним.
Під час спілкування зі співрозмовником виданню Fox News вдалося дізнатися, коли контакт між главами двох країн припинився і чому мирні переговори не відновилися рік тому.
Воно також сказало, що стосунки між двома лідерами були напруженими ще до того, як зв'язок повністю перервався.
До цього моменту 2020 року розмови між Зеленським і Путіним ніколи не були доброзичливими, і між ними завжди відчувалася напруженість. Під час переговорів Путін завжди був небагатослівним, а Зеленський намагався налагодити контакт. Зеленський завжди поводився покірно стосовно Путіна і робив відео, що перебуває в гарному настрої, майже ніби грав роль на сцені.
Крім того, коли Путін мовчав, Зеленський "завжди ввічливо запитував" його, що той думає. Як каже джерело, "Путін ніколи не був балакучим".
