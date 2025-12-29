Инсайдеры прогнозируют телефонный разговор между Зеленским и Путиным
Категория
Политика
Дата публикации

Инсайдеры прогнозируют телефонный разговор между Зеленским и Путиным

Зеленский
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Президент Украины Владимир Зеленский может впервые за более 5 лет поговорить по телефону с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Главные тезисы

  • Инсайдеры прогнозируют возможный телефонный разговор между Зеленским и Путиным как важный шаг в мирном процессе.
  • Встреча Зеленского с Трампом может способствовать установлению прямого контакта между лидерами Украины и России.
  • Попытки Зеленского возобновить диалог с Путиным сталкиваются с напряженными отношениями, но переговоры продолжаются.

Поговорит ли Зеленский с Путиным — мнение инсайдеров

По словам источника, этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.

Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным, — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

И хотя встреча во Флориде была представлена как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник добавил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для президента США.

Причем он отметил, что если бы Путин поговорил вчера, то это было бы наибольшее достижение в мирном процессе.

Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе. Это стало бы дипломатической победой президента Трампа.

Также он добавил, что Трамп, судя по всему, является самым успешным посредником, поскольку "Путин и Зеленский воспринимают друг друга эмоционально, а это вызов".

Кроме того, источник высказался о вчерашних переговорах. По его словам, в центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план по 20 пунктам, который был разработан по итогам нескольких недель переговоров.

Документ потребует компромисса как со стороны Киева, так и со стороны Москвы, "чтобы привлечь Зеленского и, возможно, провести с ним прямые переговоры". Здесь опять же, говорится, судя по всему, о прямых переговорах с российской стороной или самим Путиным.

В ходе общения с собеседником изданию Fox News удалось узнать, когда контакт между главами двух стран прекратился и почему мирные переговоры не возобновились год назад.

Единственная сложность состоит в том, что Путин отказывается разговаривать с Зеленским с июля 2020 года, когда они общались по поводу скандала с "Вагнером" и проваленной операции по задержанию российских боевиков, связанных с "Вагнером". После этого Зеленский не раз пытался поговорить с Путиным, но тот отказывался.

Он также сказал, что отношения между двумя лидерами были напряженными еще до того, как связь полностью прервалась.

До этого момента 2020 года разговоры между Зеленским и Путиным никогда не были дружелюбными, и между ними всегда чувствовалась напряженность. Во время переговоров Путин всегда был немногословен, а Зеленский пытался наладить контакт. Зеленский всегда вел себя покорно по отношению к Путину и делал видео, находящееся в хорошем настроении, почти как играл роль на сцене.

Кроме того, когда Путин молчал, Зеленский "всегда вежливо спрашивал" его, что он думает. Как говорит источник, "Путин никогда не был болтлив".

Также он утверждает, что в августе и сентябре 2024 были возможности для переговоров, но они снова исчезли, когда украинские войска зашли в Курскую область.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Гарантии безопасности для Украины. Зеленский раскрыл новое предложение Трампа
Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Многое может решиться до Нового года — Зеленский
Владимир Зеленский
Зеленский снова обратился к миру
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский заявил о значительных достижениях по итогам переговоров с Трампом
Владимир Зеленский
Зеленский

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?