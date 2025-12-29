Инсайдеры прогнозируют телефонный разговор между Зеленским и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может впервые за более 5 лет поговорить по телефону с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.

Поговорит ли Зеленский с Путиным — мнение инсайдеров

По словам источника, этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.

Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным, — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.

И хотя встреча во Флориде была представлена как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник добавил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для президента США.

Причем он отметил, что если бы Путин поговорил вчера, то это было бы наибольшее достижение в мирном процессе.

Если бы Путин присоединился к телефонному разговору в воскресенье, это стало бы величайшим достижением в подготовке мирных переговоров и первым реальным шагом в мирном процессе. Это стало бы дипломатической победой президента Трампа.

Также он добавил, что Трамп, судя по всему, является самым успешным посредником, поскольку "Путин и Зеленский воспринимают друг друга эмоционально, а это вызов".

Кроме того, источник высказался о вчерашних переговорах. По его словам, в центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план по 20 пунктам, который был разработан по итогам нескольких недель переговоров.

Документ потребует компромисса как со стороны Киева, так и со стороны Москвы, "чтобы привлечь Зеленского и, возможно, провести с ним прямые переговоры". Здесь опять же, говорится, судя по всему, о прямых переговорах с российской стороной или самим Путиным.

В ходе общения с собеседником изданию Fox News удалось узнать, когда контакт между главами двух стран прекратился и почему мирные переговоры не возобновились год назад.

Единственная сложность состоит в том, что Путин отказывается разговаривать с Зеленским с июля 2020 года, когда они общались по поводу скандала с "Вагнером" и проваленной операции по задержанию российских боевиков, связанных с "Вагнером". После этого Зеленский не раз пытался поговорить с Путиным, но тот отказывался.

Он также сказал, что отношения между двумя лидерами были напряженными еще до того, как связь полностью прервалась.

До этого момента 2020 года разговоры между Зеленским и Путиным никогда не были дружелюбными, и между ними всегда чувствовалась напряженность. Во время переговоров Путин всегда был немногословен, а Зеленский пытался наладить контакт. Зеленский всегда вел себя покорно по отношению к Путину и делал видео, находящееся в хорошем настроении, почти как играл роль на сцене.

Кроме того, когда Путин молчал, Зеленский "всегда вежливо спрашивал" его, что он думает. Как говорит источник, "Путин никогда не был болтлив".