Инсайдеры прогнозируют телефонный разговор между Зеленским и Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский может впервые за более 5 лет поговорить по телефону с нелегитимным президентом РФ Владимиром Путиным.
Главные тезисы
Поговорит ли Зеленский с Путиным — мнение инсайдеров
По словам источника, этому может способствовать вчерашняя встреча Трампа и Зеленского в Мар-а-Лаго.
Воскресные переговоры президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского могут проложить путь к первому за более чем пять лет телефонному разговору Зеленского с... Владимиром Путиным, — пишет издание со ссылкой на источник, знакомый с ходом обсуждений.
И хотя встреча во Флориде была представлена как шаг вперед в мирных усилиях под руководством Трампа, источник добавил, что обеспечение прямого телефонного разговора Зеленского и Путина стало бы "дипломатической победой" для президента США.
Причем он отметил, что если бы Путин поговорил вчера, то это было бы наибольшее достижение в мирном процессе.
Также он добавил, что Трамп, судя по всему, является самым успешным посредником, поскольку "Путин и Зеленский воспринимают друг друга эмоционально, а это вызов".
Кроме того, источник высказался о вчерашних переговорах. По его словам, в центре обсуждений находился поддерживаемый США мирный план по 20 пунктам, который был разработан по итогам нескольких недель переговоров.
Документ потребует компромисса как со стороны Киева, так и со стороны Москвы, "чтобы привлечь Зеленского и, возможно, провести с ним прямые переговоры". Здесь опять же, говорится, судя по всему, о прямых переговорах с российской стороной или самим Путиным.
В ходе общения с собеседником изданию Fox News удалось узнать, когда контакт между главами двух стран прекратился и почему мирные переговоры не возобновились год назад.
Он также сказал, что отношения между двумя лидерами были напряженными еще до того, как связь полностью прервалась.
До этого момента 2020 года разговоры между Зеленским и Путиным никогда не были дружелюбными, и между ними всегда чувствовалась напряженность. Во время переговоров Путин всегда был немногословен, а Зеленский пытался наладить контакт. Зеленский всегда вел себя покорно по отношению к Путину и делал видео, находящееся в хорошем настроении, почти как играл роль на сцене.
Кроме того, когда Путин молчал, Зеленский "всегда вежливо спрашивал" его, что он думает. Как говорит источник, "Путин никогда не был болтлив".
