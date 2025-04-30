Інсайдери розкрили неочікувані деталі переговорів Зеленського і Трампа

Видання Axios від своїх анонімних джерел дізналося подробиці лаконічної бесіди між президентом США Дональдом Трампом та українським лідером Володимиром Зеленським під час похорону Папи Римського Франциска у Ватикані.

Нові деталі переговорів Зеленського і Трампа

За словами інсайдерів, український лідер заявив президенту США, що Путін "не зрушить з місця", якщо Трамп не почне більше тиснути на нього.

Очільник Білого дому припустив, що можливо йому доведеться змінити підхід до російського диктатора.

На цьому тлі Зеленський закликав повернутися до початкової пропозиції США про безумовне перемир’я як "відправну точку" для мирних перемовин — на що Україна погодилася, а Росія ні.

Вказано, що американський лідер підтримав цю ідею.

Також Володимир Зеленський дав зрозуміти, що Україна не визнає Крим російською територією, а Трамп відповів, що він цього й не просить.

Трамп під час розмови тиснув на Зеленського щодо якнайшвидшого підписання так званої угоди про надра, — пише видання. Поширити

Команда президента США відмовилася коментувати приватні розмови Трампа зі світовими лідерами.