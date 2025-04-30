Естонія готова відправити в Україну своїх військових, але є умова
Категорія
Світ
Дата публікації

Естонія готова відправити в Україну своїх військових, але є умова

Естонія готова допомогти Україні
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Джерело:  online.ua

Народ Естонії має намір зробити "свій внесок" і відправити в Україну роту військовослужбовців у складі сил стримування "коаліції рішучих". Про це повідомив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал.

Головні тези:

  • Естонія готова бути проактивною учасницею “Коаліції рішучих”.
  • Вона також продовжить боротися за членство України в НАТО.

Естонія готова допомогти Україні

Крістен Міхал звернув увагу на те, що планування "коаліції рішучих" наразі ще в процесі.

Попри це, офіційний Таллінн налаштований зробити свій внесок у вигляді бойового підрозділу сухопутних військ чисельністю до роти, інструкторів та штабних офіцерів.

На цьому шляху вкрай важливо виконати одну умову — отримати згоду від парламенту Естонії.

Звичайно, перед відправкою підрозділу ми попросимо мандат у Рійгікогу, — наголосив Міхал.

За його словами, Естонія ніколи не відмовлялася від своєї ключової позиції — вона хоче бачити Україну повноцінним членом НАТО, адже це найкращий спосіб гарантувати її безпеку.

Однак поки такий варіант є неможливим, Таллінн готовий стати частиною миротворчої місії.

Безпека України — це безпека Європи. Незалежна, суверенна Україна, частина європейської сім'ї, є найкращою стратегічною гарантією проти імперіалізму Москви для всіх нас. Ми повинні показати, що ми можемо робити добрі справи, а не тільки думати про них.

Крістен Міхал

Крістен Міхал

Прем'єр-міністр Естонії

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