Естонія готова відправити в Україну своїх військових, але є умова

Народ Естонії має намір зробити "свій внесок" і відправити в Україну роту військовослужбовців у складі сил стримування "коаліції рішучих". Про це повідомив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал.
Головні тези:
- Естонія готова бути проактивною учасницею “Коаліції рішучих”.
- Вона також продовжить боротися за членство України в НАТО.
Естонія готова допомогти Україні
Крістен Міхал звернув увагу на те, що планування "коаліції рішучих" наразі ще в процесі.
Попри це, офіційний Таллінн налаштований зробити свій внесок у вигляді бойового підрозділу сухопутних військ чисельністю до роти, інструкторів та штабних офіцерів.
На цьому шляху вкрай важливо виконати одну умову — отримати згоду від парламенту Естонії.
За його словами, Естонія ніколи не відмовлялася від своєї ключової позиції — вона хоче бачити Україну повноцінним членом НАТО, адже це найкращий спосіб гарантувати її безпеку.
Однак поки такий варіант є неможливим, Таллінн готовий стати частиною миротворчої місії.
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