Естонія готова відправити в Україну своїх військових, але є умова

Народ Естонії має намір зробити "свій внесок" і відправити в Україну роту військовослужбовців у складі сил стримування "коаліції рішучих". Про це повідомив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал.

Естонія готова допомогти Україні

Крістен Міхал звернув увагу на те, що планування "коаліції рішучих" наразі ще в процесі.

Попри це, офіційний Таллінн налаштований зробити свій внесок у вигляді бойового підрозділу сухопутних військ чисельністю до роти, інструкторів та штабних офіцерів.

На цьому шляху вкрай важливо виконати одну умову — отримати згоду від парламенту Естонії.

Звичайно, перед відправкою підрозділу ми попросимо мандат у Рійгікогу, — наголосив Міхал. Поширити

За його словами, Естонія ніколи не відмовлялася від своєї ключової позиції — вона хоче бачити Україну повноцінним членом НАТО, адже це найкращий спосіб гарантувати її безпеку.

Однак поки такий варіант є неможливим, Таллінн готовий стати частиною миротворчої місії.