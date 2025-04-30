Эстония готова отправить в Украину своих военных, но есть условие
Категория
Мир
Дата публикации

Эстония готова отправить в Украину своих военных, но есть условие

Эстония готова помочь Украине
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Источник:  online.ua

Народ Эстонии намерен внести "свой вклад" и отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил сдерживания "коалиции решительных". Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.

Главные тезисы

  • Эстония готова быть проактивной участницей "Коалиции решительных".
  • Она также продолжит бороться за членство Украины в НАТО.

Эстония готова помочь Украине

Кристен Михал обратил внимание на то, что планирование "коалиции решительных" пока еще в процессе.

Несмотря на это, официальный Таллинн настроен внести свой вклад в виде боевого подразделения сухопутных войск численностью в роту, инструкторов и штабных офицеров.

На этом пути очень важно выполнить одно условие — получить согласие от парламента Эстонии.

Конечно, перед отправкой подразделения мы попросим мандат в Рийгикоге, — подчеркнул Михал.

По его словам, Эстония никогда не отказывалась от своей ключевой позиции — она хочет видеть Украину полноценным членом НАТО, ведь это лучший способ обеспечить ее безопасность.

Однако пока такой вариант невозможен, Таллин готов стать частью миротворческой миссии.

Безопасность Украины — это безопасность Европы. Независимая, суверенная Украина, часть европейской семьи является лучшей стратегической гарантией против империализма Москвы для всех нас. Мы должны показать, что мы можем делать добрые дела, а не только думать о них.

Кристен Михал

Кристен Михал

Премьер-министр Эстонии

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