Эстония готова отправить в Украину своих военных, но есть условие

Народ Эстонии намерен внести "свой вклад" и отправить в Украину роту военнослужащих в составе сил сдерживания "коалиции решительных". Об этом сообщил премьер-министр страны Кристен Михал.
Главные тезисы
- Эстония готова быть проактивной участницей "Коалиции решительных".
- Она также продолжит бороться за членство Украины в НАТО.
Эстония готова помочь Украине
Кристен Михал обратил внимание на то, что планирование "коалиции решительных" пока еще в процессе.
Несмотря на это, официальный Таллинн настроен внести свой вклад в виде боевого подразделения сухопутных войск численностью в роту, инструкторов и штабных офицеров.
На этом пути очень важно выполнить одно условие — получить согласие от парламента Эстонии.
По его словам, Эстония никогда не отказывалась от своей ключевой позиции — она хочет видеть Украину полноценным членом НАТО, ведь это лучший способ обеспечить ее безопасность.
Однако пока такой вариант невозможен, Таллин готов стать частью миротворческой миссии.
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