Инсайдеры раскрыли неожиданные детали переговоров Зеленского и Трампа

Издание Axios от своих анонимных источников узнало подробности лаконичной беседы между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.

Новые детали переговоров Зеленского и Трампа

По словам инсайдеров, украинский лидер заявил президенту США, что Путин "не сдвинется с места", если Трамп не начнет больше давить на него.

Глава Белого дома предположил, что, возможно, ему придется изменить подход к российскому диктатору.

На этом фоне Зеленский призвал вернуться к первоначальному предложению США о безусловном перемирии как "отправной точке" для мирных переговоров — на что Украина согласилась, а Россия нет.

Указано, что американский лидер поддержал эту идею.

Также Владимир Зеленский дал понять, что Украина не признает Крым российской территорией, а Трамп ответил, что этого и не просит.

Трамп во время разговора давил на Зеленского по поводу скорейшего подписания так называемого соглашения о недрах, — пишет издание. Поделиться

Команда президента США отказалась комментировать приватные разговоры Трампа с мировыми лидерами.