Инсайдеры раскрыли неожиданные детали переговоров Зеленского и Трампа

Издание Axios от своих анонимных источников узнало подробности лаконичной беседы между президентом США Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским во время похорон Папы Римского Франциска в Ватикане.
Главные тезисы
- Зеленский успел объяснить Трампу много важных вещей.
- Президент США вновь усилил давление на Украину для подписания соглашения о недрах.
Новые детали переговоров Зеленского и Трампа
По словам инсайдеров, украинский лидер заявил президенту США, что Путин "не сдвинется с места", если Трамп не начнет больше давить на него.
Глава Белого дома предположил, что, возможно, ему придется изменить подход к российскому диктатору.
На этом фоне Зеленский призвал вернуться к первоначальному предложению США о безусловном перемирии как "отправной точке" для мирных переговоров — на что Украина согласилась, а Россия нет.
Указано, что американский лидер поддержал эту идею.
Также Владимир Зеленский дал понять, что Украина не признает Крым российской территорией, а Трамп ответил, что этого и не просит.
Команда президента США отказалась комментировать приватные разговоры Трампа с мировыми лидерами.
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