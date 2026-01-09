Інсайдери розсекретили бюджетний iPhone 17e

iPhone 17e — довгоочікуваний середньобюджетний смартфон від Apple, про який компанія поки не говорить. Згідно з даними анонімних джерел, чекати на нього залишилося недовго, адже навесні 2026 року він вийде не ринок.

iPhone 17e — чого від нього чекати?

Як вдалося дізнатися журналістам від своїх інсайдерів, головно зміною стане Dynamic Island.

Згідно з останніми даними, він замінить звичний виріз у верхній частині дисплея, урізаний чіп від iPhone 17 і мінімум 256 ГБ.

Наразі існує висока ймовірність того, що редизайн iPhone 17e стане кінцем епохи смартфонів Apple з "чубчиком".

Що стосується дисплею, то тут не варто очікувати кардинальних метаморфоз.

Анонімні джерела стверджують, що новинка збереже 6,1-дюймову OLED-панель з кадровою частотою 60 Гц.

Також цілком можливо, що команда Apple повторно використає екрани, які вже застосовувалися в iPhone 2024 року випуску.