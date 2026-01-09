Инсайдеры рассекретили бюджетный iPhone 17e

iPhone 17e – долгожданный среднебюджетный смартфон от Apple, о котором компания пока не говорит. Согласно данным анонимных источников, ждать его осталось недолго, ведь весной 2026 года он выйдет не рынок.

iPhone 17e — чего от него ждать?

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, главным изменением станет Dynamic Island.

Согласно последним данным, он заменит привычный вырез в верхней части дисплея, урезанный чип от iPhone 17 и минимум 256 ГБ.

Сейчас существует высокая вероятность того, что редизайн iPhone 17e станет концом эпохи смартфонов Apple с "челкой".

Что касается дисплея, то здесь не стоит ожидать кардинальных метаморфоз.

Анонимные источники утверждают, что новинка сохранит 6,1-дюймовую OLED-панель с кадровой частотой 60 Гц.

Также вполне возможно, что команда Apple повторно использует экраны, уже применявшиеся в iPhone 2024 года выпуска.