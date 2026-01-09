Инсайдеры рассекретили бюджетный iPhone 17e
Категория
Технологии
Дата публикации

Инсайдеры рассекретили бюджетный iPhone 17e

iPhone 17e – чего от него ждать?
Читати українською
Источник:  MacRumors

iPhone 17e – долгожданный среднебюджетный смартфон от Apple, о котором компания пока не говорит. Согласно данным анонимных источников, ждать его осталось недолго, ведь весной 2026 года он выйдет не рынок.

Главные тезисы

  • Новое устройство сможет похвастаться 18 Мп селфи-камерой.
  • Однако от дисплея кардинальных изменений ждать не стоит.

iPhone 17e — чего от него ждать?

Как удалось узнать журналистам от своих инсайдеров, главным изменением станет Dynamic Island.

Согласно последним данным, он заменит привычный вырез в верхней части дисплея, урезанный чип от iPhone 17 и минимум 256 ГБ.

Сейчас существует высокая вероятность того, что редизайн iPhone 17e станет концом эпохи смартфонов Apple с "челкой".

Что касается дисплея, то здесь не стоит ожидать кардинальных метаморфоз.

Анонимные источники утверждают, что новинка сохранит 6,1-дюймовую OLED-панель с кадровой частотой 60 Гц.

Также вполне возможно, что команда Apple повторно использует экраны, уже применявшиеся в iPhone 2024 года выпуска.

Если верить более ранним слухам, то новинка также получит 18 Мп селфи-камеру, как в современных моделях, MagSafe и предложит несколько новых цветов корпуса. А для снижения затрат Apple может использовать более старый модем C1 или C1X, но без беспроводного чипа N1.

Больше по теме

Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
СМИ раскрыли размер "скромной" зарплаты главы Apple
Тим Кук не наживается на своей работе
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple кардинально изменит дизайн iPhone Pro
iPhone Pro ожидает масштабная трансформация
Категория
Технологии
Дата публикации
Додати до обраного
Apple решила изменить график выпуска iPhone — что известно
Что известно о планах Apple

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?