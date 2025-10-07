Instagram анонсував золоті "Кільця" для найкращих користувачів

Керівництво соціальної мережі Instagram запускає нову програму винагород для найкращих творців контенту на платформі — "Кільця". 25 найкращих та найпопулярніших користувачів отримають золоте кільце та відповідний значок у їхній профіль.
Головні тези:
- 25 переможці отримають можливість змінити колір фону свого профілю.
- Жодної фінансової нагороди наразі не передбачено.
Instagram запускає нову цікаву програму
За переможців буде голосувати журі, а саме:
керівник Instagram Адам Моссері,
режисер Спайк Лі,
дизайнер Марк Джейкобс,
ютубер Маркес Браунлі (MKBHD).
Що важливо розуміти, нагороди з’явилися після закриття бонусної програми Instagram для авторів та зменшення кількості угод з брендами.
Важливий нюанс полягає в тому, що платформа надаватиме золоте кільце без фінансової підтримки.
Заразом 25 переможці отримають можливість змінити колір фону свого профілю та налаштувати кнопку "Подобається".
Ще 2 роки тому команда Цукерберга зупинила бонусну програму Reels Play, що була ключовим джерелом доходу для багатьох авторів контенту в Instagram та Facebook.
Минулого року стало відомо, що компанія розглядає інші сценарії компенсації, проте жодних анонсів так і не було.
