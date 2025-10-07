Instagram анонсував золоті "Кільця" для найкращих користувачів
Instagram запускає нову цікаву програму
Джерело:  online.ua

Керівництво соціальної мережі Instagram запускає нову програму винагород для найкращих творців контенту на платформі — "Кільця". 25 найкращих та найпопулярніших користувачів отримають золоте кільце та відповідний значок у їхній профіль.

Головні тези:

  • 25 переможці отримають можливість змінити колір фону свого профілю.
  • Жодної фінансової нагороди наразі не передбачено.

За переможців буде голосувати журі, а саме:

  • керівник Instagram Адам Моссері,

  • режисер Спайк Лі,

  • дизайнер Марк Джейкобс,

  • ютубер Маркес Браунлі (MKBHD).

Що важливо розуміти, нагороди з’явилися після закриття бонусної програми Instagram для авторів та зменшення кількості угод з брендами.

Важливий нюанс полягає в тому, що платформа надаватиме золоте кільце без фінансової підтримки.

MKBHD відзначає, що це нагородження радше про "особливу видимість та своєрідний стимул для людей". Через це також обиратимуть творців, хто вкладає найбільше зусиль у свою роботу, а не просто тих, хто має найбільше підписників.

Заразом 25 переможці отримають можливість змінити колір фону свого профілю та налаштувати кнопку "Подобається".

Ще 2 роки тому команда Цукерберга зупинила бонусну програму Reels Play, що була ключовим джерелом доходу для багатьох авторів контенту в Instagram та Facebook.

Минулого року стало відомо, що компанія розглядає інші сценарії компенсації, проте жодних анонсів так і не було.

