Instagram анонсував золоті "Кільця" для найкращих користувачів

Керівництво соціальної мережі Instagram запускає нову програму винагород для найкращих творців контенту на платформі — "Кільця". 25 найкращих та найпопулярніших користувачів отримають золоте кільце та відповідний значок у їхній профіль.

Instagram запускає нову цікаву програму

За переможців буде голосувати журі, а саме:

керівник Instagram Адам Моссері,

режисер Спайк Лі,

дизайнер Марк Джейкобс,

ютубер Маркес Браунлі (MKBHD).

Що важливо розуміти, нагороди з’явилися після закриття бонусної програми Instagram для авторів та зменшення кількості угод з брендами.

Важливий нюанс полягає в тому, що платформа надаватиме золоте кільце без фінансової підтримки.

MKBHD відзначає, що це нагородження радше про "особливу видимість та своєрідний стимул для людей". Через це також обиратимуть творців, хто вкладає найбільше зусиль у свою роботу, а не просто тих, хто має найбільше підписників. Поширити

Introducing Rings: an award from Instagram that’s all about celebrating those who aren’t afraid to take creative chances and do it their way. pic.twitter.com/fnRgq0j51i — Instagram (@instagram) October 6, 2025

Заразом 25 переможці отримають можливість змінити колір фону свого профілю та налаштувати кнопку "Подобається".

Ще 2 роки тому команда Цукерберга зупинила бонусну програму Reels Play, що була ключовим джерелом доходу для багатьох авторів контенту в Instagram та Facebook.

Минулого року стало відомо, що компанія розглядає інші сценарії компенсації, проте жодних анонсів так і не було.