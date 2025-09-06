Марк Цукерберг позивається до Марка Цукерберга — деталі скандалу

Відомий американський юрист Марк С.Цукерберг подав до суду на свого тезку — засновника Meta Марка Цукерберга — через багаторазові блокування його особистих і ділових профілів у деяких соцмережах.
Головні тези:
- Блокування особистих і ділових профілів юриста стало причиною фінансових збитків.
- Керівництво Meta пообіцяло вжити заходи для вирішення цієї проблеми.
Цукерберг оголосив війну Цукербергу
За словами адвоката у справах про банкрутство, тривалий період часу він стикається з проблемами через своє ім'я.
Насамперед йдеться про те, що його особистий профіль блокували п'ять разів, а сторінку фірми — чотири рази.
Це ставало причиною чималих фінансових збитків через неможливість спілкуватися з клієнтами.
Цукерберг-адвокат звертає увагу на те, що втратив понад 11 тисяч доларів, оплачуючи просування послуг на платформах Meta. Кошти за рекламу стягувалися навіть після блокування акаунтів.
Керівництво Meta заявило журналістам, що знають, що "у світі є не один Марк Цукерберг.
На цьому тлі вони пообіцяли вжити заходів для запобігання подальшим блокуванням.
