Марк Цукерберг позивається до Марка Цукерберга — деталі скандалу

Відомий американський юрист Марк С.Цукерберг подав до суду на свого тезку — засновника Meta Марка Цукерберга — через багаторазові блокування його особистих і ділових профілів у деяких соцмережах.

Цукерберг оголосив війну Цукербергу

За словами адвоката у справах про банкрутство, тривалий період часу він стикається з проблемами через своє ім'я.

Насамперед йдеться про те, що його особистий профіль блокували п'ять разів, а сторінку фірми — чотири рази.

Це ставало причиною чималих фінансових збитків через неможливість спілкуватися з клієнтами.

Цукерберг-адвокат звертає увагу на те, що втратив понад 11 тисяч доларів, оплачуючи просування послуг на платформах Meta. Кошти за рекламу стягувалися навіть після блокування акаунтів.

Також Цукерберг-адвокат розповів про низку незручностей, пов'язаних із його ім'ям — на його фірму телефонують користувачі Facebook зі скаргами, приходять посилки, адресовані тезці. У 2020-му році департамент соцзахисту штату Вашингтон помилково навіть засудив юриста, а деякі компанії вважають його пранкером і відмовляються вести бізнес. Поширити

Керівництво Meta заявило журналістам, що знають, що "у світі є не один Марк Цукерберг.